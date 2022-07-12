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【安心出行】田北辰質疑「安心出行」實名制成效　建議將「疫苗通行證」短暫失效

社會 10:54 2022/07/12

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田北辰質疑「安心出行」實名制成效，建議將「疫苗通行證」短暫失效。（馮漢柱攝）

醫務衞生局局長盧寵茂指，正研「安心出行」實名制，使用「紅黃碼」限制確診者及檢疫人士讓他們無法進入指定的處所，包括醫院、院舍等高危場所；由本周五起在家隔離者須戴電子手環。（詳情即看【下一頁】）。

實政圓桌立法會議員田北辰在一個電台節目表示，確診者需要戴電子手環以便監察，贊成有關做法，但當局需考慮有沒有足夠人手巡查及檢控。不過，他質疑「安心出行」實名制的效果，指食肆等指定處所，已需要疫苗通行證才能進入，變相已是實名制，感染風險最大的公共交通，反而毋須掃「安心出行」；日後若實行「安心出行」實名制亦要考慮是否有足夠人手等配合執法。

比人印象好似為做而做，照搬內地一套做法。

田北辰建議「疫苗通行證」加入附加功能，需要接受檢疫人士的「疫苗通行證」短暫失效，等同政府新建議的「黃碼」功能，方便識別傳播風險。

對於有市民關心私隱問題，科技創新界立法會議員邱達根在同一節目表示，實名制與「安心出行」有否追蹤功能是兩回事，實際較難做到，現時做法是市民曾經到訪有關場所才有記錄。

他歡迎當局採取業界提出實名制及紅黃綠碼的建議，又希望當局亦考慮業界另一項有關設立短暫儲存中央數據庫的提議，以便更妥善處理個人資料等數據，回應市民關注。

醫療衛生界立法會議員林哲玄在另一電台節目表示，新安排雖然未必即時壓低確診數字，但會方便海外抵港人士，他們只要取得「黃碼」，就可以縮短酒店檢疫期，配合居家監察。

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責任編輯：李榮忠

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