【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞舉行簡報會，講解本地疫情最新情況。

本港今日新增2,769宗確診個案，本地感染佔2,558宗，另有211宗輸入個案。本港昨日新增一宗死亡個案。

【17:00】

歐家榮指，過去數星期輸入個案同時增加，預計會有更多的港人或旅客抵港，但抵港人士陽性比例未有上升的趨勢，保持穩定在1至3%，而有6成個案會在機場發現，35%會在酒店檢疫發現，餘下5%會在7日後離開酒店在檢測中心發現。

【16:55】2星期後個案數字或會升至5、6000的水平

歐家榮指，過去數星期包括個案、入院數字均有上升的趨勢，在10至14日出現「翻一翻」的情況，若按照趨勢預測，在未來2星期後個案數字或會升至5、6000的水平。

【16:50】經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案平均每日只有5宗以下

歐家榮指，經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案平均每日只有5宗以下，並會視為確診人士處理，而在口岸檢測陽性人士必須使用點對點的交通到酒店或住所。另外，歐家榮稱，會改善處理口岸確診個案措施，考慮讓他們直接進入隔離設施。

【16:45】已處方過33,800劑新冠口服藥

何婉霞指，截止7月10日已處方起過33,800劑新冠口服藥。

【16:44】

歐家榮指，學之園幼稚園(凱帆薈)共有8宗個案，最先出個案的是其中一名老師，在7月7日出現病徵，估計是由最先出現病徵老師傳染給另外兩名老師，導致傳播。

【16:42】新增30宗懷疑BA.2.12.1個案 16宗懷疑BA.4或BA.5個案

本港新增30宗本地感染懷疑BA.2.12.1個案，有19宗暫時未有源頭，另外新增16宗本地感染懷疑BA.4或BA.5個案，有7宗暫時未有源頭（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】學校呈報369宗個案

學校呈報369宗個案，來自285間學校，有7間學校部分學校需要停課，包括學之園分校、九龍真光中學幼稚園部等個別班級（詳情即看【下一頁】）。

【16:38】新增4宗院舍個案

本港新增4宗院舍個案，涉及4間院舍，包括2間安老院舍及2間殘疾人士院舍。

【16:36】

輸入個案中，135宗是於機場樣本、57宗於檢疫酒店發現，19宗離開酒店發現，當中大部分樣本CT值較高。其中來自英國的佔56宗、美國佔18宗、新加坡18宗、泰國19宗、法國11宗、加拿大10宗。

【16:32】一名94歲女病人昨日離世

何婉霞表示，昨日一名94歲女病人離世，不是來自院舍，已打2針。另外，她指疫情逐漸開始惡化，近1000名患者住院，醫管局部分非緊急服務已受影響。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組