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【封區檢測】大埔富亨邨亨盛樓圍封強檢　觀塘德田邨德義樓發現10宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:03 2022/07/12

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政府於「受限區域」內設立臨時採樣站。(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】大埔富亨邨亨盛樓圍封強檢

政府自下午5時起，限制大埔富亨邨亨盛樓為指明「受限區域」，不包括位於地下的非住宅單位。在內人士須留在其處所，並於今晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（13日）上午約8時30分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
 
政府發言人表示，政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站。

【08:52】觀塘德田邨德義樓

觀塘德田邨德義樓約1412名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中86戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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