【MIRROR演唱會】MIRROR期間限定店設MIRO優先場　鏡粉期待與BABY MIRROR打卡

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR，將於7月尾舉行紅館騷，並推出兩大期間限定店！

鏡粉們可參與Photo Zone、選購演唱會周邊，更特別設有專屬MIRROR官方歌迷會會員的優先場！

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MIRO有福利

銅鑼灣時代廣場、尖沙咀The ONE設MIRROR演唱會期間限定店，當中時代廣場的是設有BABY MIRROR，更率先於本月14日開放，設Photo Zone、可購買BABY MIRROR迷你粒粒，7月14日下午4點到7月20日期間更為MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次。

另外，The ONE的場次於本月25日開鑼，也有一系列MIRO專屬活動，如：打卡區、Pop-up Store、演唱會應援區。

在本月25日，即演唱會首場當天，MIRROR演唱會周邊商品登陸期間限定店。活動帖文中更提到需在Photo Zone中小心保護Baby MIRROR展品呢！

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需於網上預約

無論是MIRO與否，也需要在7月12日起透過指定網站進行預約，將分階段開放預約。

MIROR在指定網站上的預約姓名、MIRO會員號碼、電郵地址也需與會員證相同，入場時需出示預約憑證、歌迷會實體證或電子會員證。

BABY MIRROR WE ARE活動開放日期：

會員專享優先場次：7月14日至7月20日

公眾場次：7月21日至8月8日

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粉絲有疑問

而不少鏡粉也對期間限定店感到期待，又有人留言提出疑問、表達看法：「預約都要鬥快」、「淨係得粒粒買？大概幾錢樽？」、「photo 同 store 要分開約都幾玩嘢」、「miro 留意番優先場係冇得買演唱會周邊㗎！只係得粒粒！」