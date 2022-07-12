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【自毀的程序】MIRROR開騷前柳應廷再出歌　Jer首遇藝伎感興奮

娛樂 09:44 2022/07/12

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柳應廷Jer）今年第二部曲《自毁的程序》。

繼《離別的規矩》後，柳應廷@MIRROR（Jer）今年第二部曲《自毁的程序》於《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》 舉行前夕推出，MV遊走現實與虛幻之間，更帶樂迷遊走一轉關西，不過Jer今次做配角，不想做男主角！
 
《自毁的程序》是《離別的規矩》的延續，時間線卻並非順序發展，Jer介紹歌曲道：「《自毁的程序》可能係好多年後發生喺男主角身上事情，但記憶深藏佢身體裡面。」這些埋藏在男主角內心深處的記憶，在MV中就以《離別的規矩》出現過的人、物，包括龍蝦、滅火筒、錄音帶，以及女主角的再度登場展現出來。

《離別的規矩》的延續，


 
建基於這個設定，《自毁的程序》MV男主角遊走於現實與虛幻之間，但Jer這趟卻恨做百厭配角，他說：「今次MV幾好玩，因為好多得意元素，好似跳咗入仙境，遇見三個精靈，然後又會有藝伎出現，穿梭於京都與奈良之間。我幾鍾意古靈精怪得意故事，所以好Enjoy拍MV，好可惜做唔到佢哋，我好恨可以做啲精靈跳嚟跳去，咁就可以超級多人注意，但而家成日都keep住唔開心情緒，以及發現奇怪事情時嘅好奇心。」

近期Jer多了演戲的經驗，這次演出MV時只要保持同一個狀況就可以過關，所以坦言角色演繹上沒有特別感到困難。

MV男主角遊走於現實與虛幻之間。

其實拍攝MV當日，正值颱風襲港前夕，偏偏主要在戶外拍攝，製作組只好即時作出調動，在清晨拍攝訪問片段的Jer說：「打風落雨一定有影響，Schedule要前後調動，如果按計劃應該而家呢一刻已經拍完，但而家仲有一個場口仲未拍，要到朝早8點先拍到。」
 
細數今次拍攝的場景，較為特別是在行人隧道內拍攝雪景，Jer自言十分喜愛，他說：「之前MIRROR《12》MV已經玩過，所以一講話拍雪景，就算明天會整污糟個頭我都Keep噴雪效果，因為畫面上一定呈現到靚，背後我要閉氣，同埋啲雪會吹入眼球、鼻孔，大家睇到會發現『啊！乜原來係咁㗎？！』，但出到嚟畫面靚就OK啦！」

Jer過去從未見過藝伎。

另一個讓Jer十分難忘的場景，就是3個小精靈的出現，Jer說：「我係喺現場第一次見到3個小精靈，導演拍攝前冇講呢個MV有乜特別角色，造型係點，喺到現場見到會：『Wow！』幾得意喎，帶住鹿角，真係好似跳咗入去Alice in the Wonderland（愛麗斯夢遊仙境），幾surprise。」

另外還有藝伎的出現，製作組找來真正的藝伎參與演出，Jer過去從未見過藝伎，所以十分驚喜，更覺這些有趣的角色，令MV更加有型又有趣！

最新影片：戴耀明

撰文 : TOPick柴犬出動

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