【I SWIM】Edan新劇首播被批咬字不清　呂爵安虛心接受批評發文分享拍攝點滴　

▲ Edan演出新劇《I SWIM》被批咬字不清。

ViuTV新劇《I SWIM》由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕（Sofiee）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）等合演，多位MIRROR成員有份參演，千呼萬喚，難怪一眾「鏡粉」等到頸都長！

劇集在昨晚（7月11日）終於首播，並即成熱話在網上洗板。

【I SWIM】Jeffrey魏浚笙為新劇脫毛 導演爆Edan游水最差：未拍已暈倒

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「一個很大的大挑戰」

Jeffrey、監製暨導演馮志強和黃奕晨（Dixon）在節目《晚吹 - 有酒今晚吹》已率先爆Edan游水最差，導演更透露對方熱身時已暈倒，幸好無大礙。

不擅游泳的Edan今次自我挑選演游泳隊隊長李馬榮，已經意志可嘉，而作為《I SWIM》男主角，昨晚劇集第1集播出後，Edan即在個人社交平台發文分享感受，字裡行間深深感受到他對是次演出付出了的百之二的努力。

原來繼與「教主」Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌合作港版《大叔的愛》後，剛好一年Edan再有劇集演出。不過今次Cool爆又串嘴的「李馬榮」角色，與之前喜感極大的「田田」很不同，Edan坦言是一個大挑戰，他寫道：

iSwim終於終於出街了🎉 這絕對是自己其中一套感受最深的作品，無論是角色上，練水操肌游凍水，還是和台前幕後所有的相處，都好像是昨天的事一樣，所以我真的期待了很久 很期待看到充滿著青春熱血感動的劇情，很期待每一場的游泳戲，很期待看到每一位角色的轉變，而自己最期待及緊張的當然是李馬榮的演出🙈 我對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田 而這次的李馬榮，絕對能稱得上是田田的相反吧，所以對自己來說的確是一個很大的挑戰，但老實說，真的挺喜歡李馬榮這個角色的 感言便留待遲一點再說吧，希望大家這次會對我有不一樣的感覺，也希望能夠看到我和李馬榮的成長吧！❤️

被批咬字不清

網民對於Edan一改搞笑作風，突破喜劇演員形象表示大力支持。

不過，有網民就狠批Edan咬字不清，直指不看字幕也搞不清說甚麼：「其實就係有呢啲盲撐嘅fans，粒星先會自滿唔進步，真心唔睇字幕8成都聽唔到你講乜，唔好喺自己個同溫層自己沾沾啦，咁樣點行演員嘅路？係，係好努力，冇人否認過，但做得唔好就係唔好。#講真話有咁難咩 #愛之深責之切」

對於網友的「肺腑之言」，Edan亦虛心受教並親自回覆：「放心，全部都睇到的，多謝你們的意見，會繼續改善！」

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