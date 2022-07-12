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【港區國安法】特區政府反駁史墨客臨別演辭　稱國安法讓香港由亂變治

社會 10:19 2022/07/12

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特區政府反駁史墨客臨別演辭，稱國安法讓香港由亂變治。（資料圖片）

今年任滿的美國駐港總領事史墨客，發表臨別演辭，敦促北京讓港人享有《中英聯合聲明》及基本法所賦予的自由和權利，他強調，美國承認香港為中國的一部分，並不支持香港獨立。港府今日（12日）指有關演辭内就《香港國安法》的評論乃不公平的指控，與事實全然不符。 

史墨客認為，中國政府在香港實行國安法，極大地削弱香港的自治，國安法通過模糊定義「國家安全」，營造一種令人恐懼和脅迫的氛圍，致使香港政府逮捕拘留100多名社運人士、反對派人士及普通市民。史墨客敦促北京，重新建立承諾給予港人的基本權利和自由，他強調美國希望香港成功，讓香港做回香港，又指美國會繼續與盟友和伙伴一起支持港人。

特區政府發言人批評史墨客對《香港國安法》的評論不公平，與事實全然不符。發言人表示，《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義清晰。這些罪行亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似，發言人表示，《香港國安法》旨在防範、制止和懲治的，與正常的交流有明顯區別。奉公守法的人士不會誤墮法網，事實上，《香港國安法》讓香港由亂變治，確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長遠繁榮穩定，特區政府會繼續防範任何危害國家安全的行為。任何人或機構不論背景，違法必究。

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責任編輯：余思嵐

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