【擲磚誤殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　法官完成引導陪審團正退庭商議

▲ 7旬清潔工疑被磚頭擊斃，法官完成引導陪審團正退庭商議。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認誤殺等罪，案件今（12日）於高等法院續審。法官今早完成引導陪審團後，由5女2男組成的陪審團現正退庭商議。

法官杜麗冰今早續引導陪審團時指出，陪審團須就每名被告面對的控罪作出裁決，並須以作出一致或大比數裁決，陪審團現正退庭商議。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

誤殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧