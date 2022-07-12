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【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格

親子 11:12 2022/07/12

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白等了9年。

住屋問題多年來一直困擾港人，香港地少人多，樓價租金昂貴，坊間就有一句說話「得公屋得天下」，可想而知，擁有一間公屋就等於從此可以過上快樂人生，不過申請公屋要求嚴格，並不是人人都可以合乎資格，最近就有公務員在網上群組大呻，因月薪超過了限額幾百元，苦等了9年，最終被取消資格。

最新影片推介:

該公務員在「公務員secrets」中發帖稱與老媽子相依為命，兩人排公屋排了9年，多年來就算成為公務員都非常慳家，終於等到見房署主任，一心以為等睇樓時，點知時隔半個月主任打電話給他，見到他「跳point」，需補回最新一期糧單，而該公務員底薪20k剛剛好超過2人限額$19,550，他續指扣除強積金後又會低過20k，不過仍然被房署主任取消資格，白等9年。

而事件到公務員的老媽子相當不滿，由事事撐政府到現在凡事睇唔過眼，公務員說：

講咁多嘢同比咁多嘢佢睇係冇用，只要親身感受一下，自然就會開竅，我哋兩母子繼續過反夾心族嘅悲慘生活，連老媽子牙痛都冇錢帶佢睇醫生，香港政府對香港人真係好。

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責任編輯：王明芳

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