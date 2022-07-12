【特務零零蛋】黃夏蕙聲演甘小文首部動畫　星爺編劇操刀惡搞007

▲ 甘小文首部執導動畫《特工零零蛋》。

MOViE MOViE 將於7月28日至8月14日舉辦《anifest動画藝術祭 2022》，將放放多部來自世界各地獨出心裁的人氣得獎動畫，另外開幕電影是「動畫支援計劃」多齣應屆得獎佳作，包括漫畫家甘小文首次執導、黃夏蕙聲演的《特務零零蛋》，到時觀眾亦可多位本地動畫師交流。

今次MOVie MOVie開幕電影《第九屆「動畫支援計劃」本地薑得獎馬拉松》中，將一口氣推介多位本地動畫創作者的得獎作品，透過動畫師具本地創意的題材和風格，帶來14個頗具港產動畫特色的作品，包括葉宜昌的定格動畫《士多》、仨人行（周安華、林路得、廖家樂）以《四方城》，以本土情懷延伸對美好事物的憧憬。

▲ 黃夏蕙聲演。

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星爺編劇効力

此外，本地著名漫畫家甘小文多年來以草根地道的風格，深得幾個年代的讀者歡迎，今次他首次首次執導動畫《特務零零蛋》，貫徹其惡搞本色，並獲黃夏蕙、球述員馬啟文聲演加持，頗有噱頭。

甘小文曾透露，今次在創作上找到擔任過多套星爺電影編劇如《美人魚》及《新喜劇之王》的好友李思臻幫手，另有專業動畫界朋友協力。去年參加「動畫支援計劃」並入圍，製作近一年才推出。

《新世紀福音戰士》終極篇

另一齣先後在不同影展得獎的日本動畫《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》，改編自同名漫畫《酷愛電影的龐波小姐》，香港粵語版找來「試當真」成員陳苡臻（Jessica）、許賢及蘇致豪配音，相信會如《屍殺片場》般幽默。

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庵野秀明的《新世紀福音戰士新劇場版》四部曲全系列，今次亦以馬拉松形式一連兩天（8 月13至14日）在大銀幕放映。除可重溫之前三集，更可欣賞被選為anifest閉幕電影兼香港首映的最終部《新世紀福音戰士新劇場版:終》！

此外，香港首映環節並有以色列動畫名導阿里科曼（Ari Folman）睽違八年新作《消失的安妮日記》、由村上春樹短篇小説改編的首部動畫電影《隨盲柳入眠的女人》、堀貴秀以一己之力耗費七年時間製作的定格動畫《垃圾頭》，都是重點推介。

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