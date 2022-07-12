【集氣抗癌】夫打敗淋巴癌卻患急性血癌病危　妻求集氣盼有奇蹟【附血癌徵狀】

▲ 台灣人妻分享丈夫患癌病危一事，求網民集氣，願奇蹟降臨。

抗癌之路不易走。台灣一位人妻近日在網上分享丈夫患癌病危一事，求網民集氣，願奇蹟降臨。她稱，丈夫高中患淋巴癌，抗癌成功後結婚生子，惟去年突然患急性血癌，移植骨髓後仍有癌細胞。治療期間，卻不幸令肺部受感染，血氧水平下降。由於情況危急，妻子求大家集氣祝福，希望丈夫戰勝這一仗。

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該位人妻上周六（9日）在facebook群組「●【爆怨公社】●」發文親述丈夫抗癌經歷。她形容丈夫是個好人，善良、樂善好施，縱然在急診室，心裡仍記掛著親人，「掛念著他肩負家庭重任的叔叔」。她續指，丈夫一生走來也很辛苦，先是在高中時期罹患淋巴癌，經過一年多的化療，抗癌成功，其後二人相識並成家立室，目前女兒快滿三歲。

她形容二人能夠生小孩已是一個奇蹟：

他總說還好有痊癒沒有放棄，因為之後才有機會認識我。在他身上也發生了醫學奇蹟，因為我們在多年後認識結婚，很幸運的有自己的小孩，她現在也快滿三歲了。

一家三口本來過著幸福美滿的生活，惟去年5月丈夫卻收到壞消息，「突然被醫生宣判罹患急性白血病」。再度患癌，他仍積極面對，入院接受化療、吃藥，並等到今年4月移植骨髓，且手術成功，惟近來卻又發現癌細胞，情況並不樂觀。

好不容易撐到慈濟配對成功，而且今年四月份住了三十天的移植病房、接連住了兩週的觀察病房後總算移植成功了。 最近卻驗出骨髓裡面還是有癌細胞⋯醫生請他暫停抗排斥藥物，試試看能不能藉由對方的骨髓排斥癌細胞，可惜效果不理想，還發生了肺部感染病毒⋯

導致血氧下降⋯

由於肺部受感染，血氧量下降，而丈夫不願插喉，故醫生表示，按病人身體狀況，只能先處方藥物。上周六（9日），醫護告訴該名人妻說「要做好最壞打算」。不過她表示「我相信他一定會沒事的！」

她發文懇請網民集氣，稱「乞求奇蹟降臨在他身上」，希望丈夫能戰勝癌症，一起照顧女兒成長。

好人就該有好報！他活著只會做更多好事回饋社會跟弱勢族群，請大家幫忙集氣。他還有一個不到三歲的女兒要照顧，一定要撐過去的。

帖文一出，該名人妻獲不少網民留言打氣，祝願其夫平安渡過，早日康復。

該名人妻獲不少網民留言打氣，祝願其夫平安渡過，早日康復。

急性白血病成因及徵狀

根據香港癌症基金會的資料，白血病 （leukaemia）是指白血球的癌變。白血病有兩種區分的方法，首先看是哪一種白血球發生癌變，是骨髓裡的細胞還是骨髓外的淋巴球；次之是病變的速度，擴散得快還是慢。顧名思義，慢性白血病發展得慢，有時幾個月甚至幾年都沒有顯著變化，而急性則擴散得很快。

何謂急性白血病？急性白血病的成因是白血球病變，不斷分裂，數目失控。所產生的異常白血球（母細胞或淋巴母細胞）並非成熟的細胞，不能幫助患者抵

禦感染，但卻佔據著骨髓裡的空間，令正常的紅血球和血小板沒有空間可以增生。

成因

急性白血病的成因尚未能確定。但以下的因素可能會增加風險：

承受過量的輻射，包括X光

接觸苯等化學物品

感染病毒

徵狀

由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致以下的徵狀：

貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促

反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤

經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多

相對較少的徵狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛

個別患者可能完全沒有徵狀，驗血才發覺有白血病

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責任編輯：羅嘉欣