都會大學疫下勇於嘗試　為大學生活創造可能

課堂以外的學習不單可豐富生活體驗，更能為大學生活留下珍貴回憶。為了令學生的成長在疫情期間也有裨益，香港都會大學（下稱都大）學生事務處在過去兩年多敢於嘗試，主動多行一步，力求融會創意與科技，不斷構思並緊貼新常態發展體驗式學習活動，讓學生在疫情下仍能參與豐富精彩的大學生活。



大學不但是讓學生增進知識的地方，更重要是協助學生建立有前瞻未來的思考能力，讓終身學習成為態度。都大副校長（學生事務及支援）郭予光教授（Ricky）指出，完整的大學生活，除了正統教學外，亦須涵蓋有助學生開闊眼界及掌握軟技巧的多元課外活動。只有兩者兼備，大學生方能為投身社會，以致日後面對不同挑戰作好全面準備。因此，都大學生事務處擔當關鍵的角色，即使疫情持續仍然逆流而上，為學生創造無限可能。

▲ 都大副校長（學生事務及支援）郭予光教授稱，大學生活必須兼具正統教學與多元課外活動，方能為學生日後投身社會應對不同挑戰作好準備。

大學上下同心 重視全人發展



都大重視學生的全人發展和終身學習的能力，冀提供足夠的平台及渠道為學生帶來充實的大學生活，從中亦提升學生的思維技能，自信和自我管理。在大學管理層與各部門團隊的群策群力下，大學在第五波疫情爆發期間的學生活動仍然十分精彩。都大學生事務長譚綺琳（Elaine）說：「作為學生事務處，我們更要體現靈活多變，在疫情期間，經部門努力構思及安排，由2月起推出一系列創新的線上活動，例如創業月、職業博覽月、社區活動『童你放暑假』等，把所有線下的都轉至線上舉行，使學生能繼續參與，一方面裝備自己，另一方面透過協助籌備工作從而實踐所學。」

▲ 都大學生事務長譚綺琳帶領學生事務處，疫情下構思及安排一系列創新的線上活動予學生參與。

▲ 都大的虛擬職業博覽提供平台連繫僱主、學生及應屆畢業生。

突破傳統框架 共同發揮創意



正所謂有危便有機，縱然疫情為大學帶來挑戰，卻也令一直力求創變的都大在新常態下覓得嶄新的發展空間。Ricky笑言，大學跳出傳統框架的程度超越大家的想像，令他十分難忘。「實習不用到公司上班，第一天開始就work from home，可能嗎﹖」的確，都大在疫情下成功舉行虛擬實習，讓學生在線上為來自日本及土耳其的公司開展以內地市場為目標的推廣計劃，工作表現深得公司的讚賞；其後大學又汲取成功經驗，在線上推出「都會總裁培育計劃」（Date a CEO; Be a CEO），以較活潑和多元化的方式，讓學生與本港工業界翹楚交流學習，了解各種管理知識，培育他們成為具有宏觀視野的未來管理人才 。

▲ 大學靈活安排不同類型的活動及實習機會，其中一個例子是在線上推出「都會總裁培育計劃」。

展現冒險精神 重啟海外交流



肩負發展學生事務重責的Elaine深明，海外交流是很多學生熱切期待的大學生活，但疫情下要安排交流活動，談何容易。她說：「既然知道學生的需要，大學當然希望盡力配合，眼見疫情緩和，不妨冒險一次，看看能否成功把學生帶到外國去！」排除萬難，都大在6月下旬成功舉辦了小規模的交流團，安排了十多位學生大使前往紐西蘭考察，擴闊國際視野，相隔兩年海外交流活動終於重啟。「我們使用班長制度，讓擔任班長的同學肩負與校方聯絡及協助統籌活動的職責，除了向同學發放資訊外，也可在海外交流團中擔當支援的角色，減輕帶團教職員的壓力。」

▲ 學生事務處安排下，都大學生有機會在疫情稍為緩和之際踏足其他國家進行交流活動，份外難忘及珍貴。

新校訓引領學生發展向前



疫情下都大展現出正向進取思維，活用科技舉辦學生活動，成效不俗，未來會按活動性質及目標，選擇合適的項目在線上推出，與線下實體活動雙軌並進，確保能惠及更多學生。Ricky形容現時的都大如同一間初創公司，積極革新求變，希望協助學生獲取豐碩的學習成果及留下美好的大學時光。



繼採用新校名後，都大近日定立新校訓為「勵學致遠 敬慎日新」，當中帶有努力不懈及持續進步之意。Ricky指出，學生發展跟新校訓如出一轍，「未來我們會朝著校訓繼續邁步向前，不斷求變，引領學生在都會大學中有更豐富、更精彩的大學生活。」

（特約）