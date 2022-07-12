【粉身碎骨】趙祥誠忘記畏高初嘗吊威也　Ben與女飛賊爭寶物大打出手

以「折骨舞」稱冠的趙祥誠（Ben）推出首支單曲《粉身碎骨》，MV同步上架。由於場景布局多變，而且除跳舞還加入武術，MV拍了足足24小時，消耗大量體力，言而終於嘗試期待已久吊威也，Ben揚言成就解鎖，甚至忘記對畏高的恐懼。

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首次擁有自己歌曲

Ben說：「《粉身碎骨》呢首歌係講一個人，為咗鍾意嘅人或事去到好盡，甚至粉身碎骨，好壯烈和淒美嘅感覺。第一次聽到首歌嘅Demo時，感覺好舒服，尤其是副歌部份，而且Rap嘅詞同我嘅意念和跳舞好有關聯。」

第一次擁有真正屬於自己的歌曲和MV，Ben表示好興奮，他說：「以前參加比賽時都係團體合作，而今次MV由歌曲到所有場景、服裝，台前幕後都係為我而做，感覺好『正』！我要非常多謝所有工作員和設計今次MV故事嘅團隊，辛苦晒大家！」

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初嘗吊威也

在MV中，Ben與女飛賊爭奪寶物，在布置成鳥居的場景大打出手，初嘗吊威也滋味的他說：「下半身被威也戚住，大髀位有啲痛，加上我本身有畏高，心情好緊張。有啲動作以為自己OK，但其實係NG，吊住嘅時候因為手腳都離地，頸和腰都要更加出力，為咗做啱表情，我忘記咗畏高嘅恐懼。」

他續說：「雖然吊威也超級難，但自小睇古裝劇、電影、科幻戲，見到演員吊威也，我一直都好想嘗試，今日終於成就解鎖！」

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