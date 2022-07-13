【親子好去處】親子瑜伽體驗日現接受報名　助小朋友訓練創意思維情緒管理

▲ Mini Me Yoga親子瑜伽公眾體驗日，將以不同遊戲形式讓小朋友學習瑜伽。（圖片來源：Mini Me Yoga）

近年香港人愈來愈重視健康，運動是不可少的元素，當中瑜伽作是老少皆宜的運動，更只需一張瑜伽墊便可，非常方便！小朋友玩瑜伽更可以訓練耐性和專注力，已在超過25個國家舉辦的Mini Me Yoga 8月將帶到香港，舉辦「與壓力共存！Mini Me Yoga親子瑜伽公眾體驗日」，爸媽可以考慮讓小朋友接觸瑜伽。

公眾體驗日當天有Mini Me Yoga香港區大使，亦是藝人林珊珊孻女，綽號野人的李怡 Tiffany，亦有Mini Me Yoga香港區首位註冊導師謝敏華Karmen Zebra帶領家長和小朋友進行一連串互動體驗。李怡是獲認證的動物傳心師及能量治療師，她第一次接觸瑜伽是因自身類風濕性關節炎，於是透過瑜伽放鬆並集中注意力，處理焦慮問題。她在2016年參加第一個教師培訓課程，認識到能量療愈和瑜伽知識。

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「與壓力共存！Mini Me Yoga親子瑜伽公眾體驗日」內容多樣，包括以下4項。

1. 從遊戲中自由創作學瑜伽

課堂會利用特定咭牌配合不同形式遊戲學習瑜伽動作，除了教授正確動作，也會讓小朋友自由創作，例如樹式（Tree Pose），小朋友發揮想像做出心目中樹幹形態，而老師和家長都要跟着小朋友創作而做動作，讓小朋友當一個小老師。不但鍛鍊身體及找到平衡，又可提高注意力、分析能力、創造力和記憶能力。

2. 體驗放鬆呼吸法

當中會教授腹式呼吸法，小朋友躺在地上，放自己最心愛玩具在肚皮，透過一呼一吸，觀察肚皮在吸氣時漲大，呼氣時縮小，讓小朋友學習在情緒不受控時，利用控制、專注呼吸平靜情緒，可有助管理因考試或比賽引起的情緒、壓力和焦慮。

▲ 親子瑜伽可增進父母與小朋友之間的感情，以及培養做運動的興趣（圖片來源：Mini Me Yoga）

3. 正念繪畫曼陀羅

邀請小朋友揀選一種顏色筆，在特定時間為曼陀羅填色，讓小朋友練習專注一種顏色，不被其他顏色影響。同時是練習察覺自身情緒的開始，有小朋友可能會感到開心，亦可能會不耐煩，想儘快完結。Mini Me Yoga 的曼陀羅圖案會是大自然景物，例如：蝴蝶、海豚、一年四季花草樹木變化等。訓練旨在小朋友察覺自己情緒，提高頭腦清晰度，以及關注大自然景物，愛惜地球，與大地共處。

4. 積極正面肯定語及感恩練習

在特定咭牌上有不同正面肯定語字句，例如：開心、善良、強壯，課堂透過講述繪畫正面肯定語增強小朋友自信心，啟發他們日常生活抱有知足常樂心態。

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活動詳情

時間：

3-6歲幼兒組（第一節：上午10:00至11:00、第二節：上午11:00至中午12:00、第三節：中午12:00至下午1:00）

7-12歲兒童組（第四節：下午1:00至2:00、第五節︰下午2:00至3:00）

對象：家長為18歲以上之成人、3歲（懂得自行走路）至12歲之小朋友

每節人數限定：8組（一位家長和一位小朋友為一組）

體驗日收費︰一組為$100，如另加1位大人/小朋友，每位需另加$50

地址：九龍佐敦柯士甸道130號嘉碧大廈Yoga Fitness HK

報名連結：https://bit.ly/3yIGKij

查詢：5988 8214 (可whatsapp)

網頁：www.yogafitness.hk

備註︰每節一小時：5分鐘登記及互相認識、45分鐘課堂、10分鐘交流)

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責任編輯︰王明芳