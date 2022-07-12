【明星豪宅】劉嘉玲素顏騷自拍　豪宅庭院曝光有魚池兼藝術品　

▲ 好有品味！

影后劉嘉玲與丈夫梁朝偉素來喜歡投資物業，早在90年代已各自投資住宅及店舖物業，現時二人在內地及香港都有物業在手。

當中位於中半山的梅苑（May Tower）複式豪宅，更為人熟悉，皆因豪宅內無論裝修、傢俱及古董擺設均富有歐陸復古風格，令人讚歎！

【明星豪宅】劉嘉玲半山複式豪宅升值至9800萬元 中西華麗裝潢盡展氣派【多圖】

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凍齡有因

向來活躍於社交網的劉嘉玲，不時在網上分享生活點滴，近日她素顏上陣，在家中庭院休息，見她躺在椅上大玩自拍。雖然已經56歲的她，仍然保養得宜，皮膚白滑，果然是美魔女，難怪獲一班網民紛紛讚好，令人羨慕不已。

其實她曾透露過自己有5種方法養生，包括勤做運動、行山、定期吃排毒餐、飯後飲檸檬汁以及保養眼睛，所以要保持好光滑緊緻的皮膚及弗爆身形，絕不能偷懶。

▲ 皮膚好好。

庭院曝光

除了其素顏樣貌成焦點外，她的的豪宅庭院環境亦讓大家讚不絕口，見她的庭院四周佈滿了不少草木，而且這些草木整齊有序，旁邊位置設有魚池，地上還擺了多塊巨大的石頭。

另外，地上還擺放了一個金色犀牛藝術品，感覺既奢華又充滿藝術感覺，旁邊亦擺一了張白色的餐桌，足見空間寬闊，邀請一班朋友暢談歡聚，也不覺擠逼。

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