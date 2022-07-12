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【黃昏戀】陳榮峻吳香倫結婚4週年　夫妻相處之道：關心+包容+尊重

娛樂 12:06 2022/07/12

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陳榮峻和吳香倫（Helen）慶祝結婚4週年。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「譚道德」陳榮峻和「譚何容儀」吳香倫（Helen）戲內外都是一對夫妻，二人因合作拍劇而日久生情，陳榮峻於2018年再婚娶吳香倫，黃昏戀成功修成正果。

陳榮峻和吳香倫剛剛結婚4週年，二人獲兒子邀約慶祝，場面溫馨。

【黑金風暴】「銀河十星」李耀敬客串港劇現反派 　「譚道德」陳榮峻吳香倫現身開電視

最新影片：戴耀明專訪

慶祝結婚週年

吳香倫分享家庭照，並說：

好快又一年，7月10日係我哋結婚4週年，感謝很多親友來訊息祝賀。
好開心，昨晚阿聰和靚靚女友與我們慶祝🎂🍷🍷感恩🙏🏻🙏🏻

【開心速遞】吳香倫患皮肌炎關節腫脹身體乏力　感恩陳榮峻照料起居：辛苦了他

融入夫家

吳香倫日前碰巧不用開工，並與丈夫陳榮峻、兒子阿聰及其女友一同用餐，慶祝結婚4週年。她透露：「我哋約咗個仔簡單食餐飯，佢收工回家接我哋出去食飯，好感動，好開心。佢好懂得孝順我哋，我哋都覺得好安慰！」

談到如何融入丈夫的家，吳香倫指：「我哋相處是互相尊重、包容，好似同朋友咁啦！」

至於夫妻相道，她覺得：「夫妻之間相處都係一樣，多為對方設想，多關心佢嘅想法，多D包容，互相尊重吧！」

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不離不棄

新婚後的吳香倫患上罕見病皮肌炎，以致半邊肺被弄花，更令二人的蜜月之旅差點不成行。

陳榮峻得悉太太患病後為她處理好家頭細務，更陪伴太太抗病，幸好藥物有效控制病情，令他們放下心頭大石。

重新振作

陳榮峻過去曾有一段婚姻，可是2010年結婚28年的妻子因病離世，他傷心欲絕，更一度打算輕生，最後還是接受無常的生離死別，直至遇上吳香倫，才能重新振作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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