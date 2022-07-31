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【全民運動日】在8月7日舉行多個康體設施免費　明日上午7時開始預訂

社會 12:00 2022/07/31

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在8月7日舉行康體設施免費，8月1日上午7時開始預訂。（資料圖片）

康文署表示，「全民運動日2022」將在8月7日舉行，屆時將會舉辦康體活動和開放多項康體設施予市民免費使用，活動券於7月25日上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發，而訂場則在8月1日上午7時起開始。

康文署指，今年「全民運動日」以「電子虛擬運動」為主題。電子虛擬運動融合「運動」與「電子科技」，參加者運用智能科技和配合不同的體育設備，在虛擬場景中進行運動，感受另類運動形式的樂趣。

十八區指定體育館的免費康體活動在8月7日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動，活動券於7月25日上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

「全民運動日2022」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。市民可於8月1日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月7日的康樂設施。

8月7日開放予市民免費使用的康體設施包括：

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）
  • 公眾游泳池
  • 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。
  • 公眾游泳池則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署「全民運動日」「康文＋＋＋」在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

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責任編輯：李榮忠

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