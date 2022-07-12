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【交通路線】城巴過海路線由本月25日起重組　962系列部分更名952字頭

社會 12:11 2022/07/12

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（資料圖片）

城巴今日（12日）表示，過海路線962系列由本月25日起重組，包括962B線更改編號為952號線、現有962S號線和962線會改稱952P線。至於962E號線、962N線則改稱952C線及N952線。

962號綫

由屯門（龍門居）開出 周一至周六(公衆假期除外）5:50am-7:00am 乘客可於962號線的服務時間外，乘搭更的962A ／962P ／962X 號線往來屯門及港島。由銅鑼灣（摩頓台）開出的班次服務時間維持不變。
由銅鑼灣（摩頓台）開出 周一至周五（公衆假期除外）6:30pm-7:10pm 將繞經愛琴海岸、掃管笏變電站、掃管笏村、掃管笏路88號及掃管笏增設巴士站。
由香港黃金海岸開往銅鑼灣（摩頓台）的特別班次 周一至周五（公衆假期除外）上午繁忙時間 將改名為952P號線。

952號綫（原為962B號綫）

由屯門（置樂花園）開出 周一至周五9:14am-11:55pm；周六9:15am-11:55pm；周日及公衆假期6:00am-11:55pm  
由銅鑼灣（摩頓台）開出 周一至周六9:10am-12:30am；周日及公衆假期6:00am-12:30am 乘客可於952號線的服務時間外，乘搭952P號線由屯門（置樂花園）前往銅鑼灣（摩頓台）。
屯門（置樂花園）開往金鐘（西）的特別班次 周一至周六（公衆假期除外）6:15am-6:49am  
豪景花園開往金鐘（西）的特別班次 周一至周六（公衆假期除外）7:26am-9:19am 將改由青龍頭（嘉龍村）開出
軒尼詩道近菲林明道開往屯門（置樂花園）的特別班次 周一至周五（公衆假期除外）6:07pm&6:32pm  

952P號綫（原為962S號綫）將加強往港島方向的班次服務

屯門（置樂花園）開出班次 周一至周六（公衆假期除外）7:13am-8:57am
掃管笏開往銅鑼灣（摩頓台）的特別班次 周一至周五（公衆假期除外）7:10am, 7:25am, 7:40am
香港黃金海岸開往銅鑼灣（摩頓台）的特別班次 周一至周五（公衆假期除外）7:30am
  • 952號綫（原為962B號綫）由馬灣碼頭開往金鐘（西）的特別班次的服務維持不變。
  • 952C號綫（原為962E號綫）往來掃管笏及太古（康怡廣場）的服務維持不變。
  • N952號綫（原為962N號綫）往來屯門（置樂花園）及銅鑼灣（摩頓台）的服務維持不變。
  • 962A、962C、962G、962P、962X、X962號綫服務維持不變。

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實習記者：王小小

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