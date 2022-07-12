【交通路線】城巴過海路線由本月25日起重組　962系列部分更名952字頭

由屯門（龍門居）開出

周一至周六(公衆假期除外）5:50am-7:00am

乘客可於962號線的服務時間外，乘搭更的962A ／962P ／962X 號線往來屯門及港島。由銅鑼灣（摩頓台）開出的班次服務時間維持不變。