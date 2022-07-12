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【COLLAR成員】Sumling與「雞湯」玩你問我答　「女人天花板」直認成團後有壓力

娛樂 15:55 2022/07/12

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最近社交網站流行玩「你問我答」的遊戲，繼早前隊友阿Day（許軼）之後，COLLAR的另一成員Sumling（李芯駖）亦在其IG的限時動態開放給一眾「雞湯」（Sumling粉絲稱號）自由發問，在COLLAR中年紀最大的Sumling坦言出道後確實承受不少壓力。

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由ViuTV選秀節目《全民造星IV》出道的女團COLLAR，當中年屆36歲的成員Sumling因為是最年長的一位，與隊中最年輕的隊員、19歲的Candy（王家晴）相距17歲，一直成為外界爭議的話題。

（instagram圖片）

在Sumling社交網站的「你問我答」中，亦有不少「雞湯」就著這個話題發表感想，其中有粉絲提到：「一開始覺得你入COLLAR好似好唔夾，年齡好高，但係我發覺你越來越獨特越來越好，同其他人都好融洽～開始好鍾意你～可能我鍾意姐姐」

而Sunling大方回應：「姐姐哥哥弟弟妹妹都唔緊要，最緊要係個人。」

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另外，亦有粉絲講到：「年齡唔能夠定義你嘅價值，覺得你好靚好有魅力，希望你同COLLAR走得更遠飛得更高。」Sunling則回答謂：「其實價值係乜嘢嚟？」

「女人天花板」

有「女人天花板」稱號的Sumling，亦因為她的努力，吸引了一些新的粉絲，其中有粉絲表示：「本身不是你fans，但你越來越吸引我，女人天花板果然名不虛傳！」

有粉絲則表示：「我係你嘅『遲粉』，即係好遲先做你Fans，我每日都睇一次《Gotta Go》同《Call My Name》，尤其有你嘅位都必定留心睇！」Sumling都有逐一答謝粉絲的喜愛。

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當中有位搞笑的粉絲留言：「作為女人嘅天花板，你覺唔覺得望返落嚟地板嘅人好渺小？」Sumling表示猜到了留言者是誰，而她更謙虛地謂：「其實我從來冇覺得自己勁，反而有啲廢，都係多謝粉絲嘅誇獎。」

由舞者搖身一變成為女團的一員，有粉絲問到她如何面對成名的壓力、走紅後的煩擾，Sumling認為：「又未去到煩擾，如果講面對好似係好負面，我好開心可以認識我喜歡嘅事物更多，但同時有壓力，因為覺得自己做得唔夠好，多唔多人關注又冇乜好大壓力。」

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期待Solo

跳舞多年的Sumling在「你問我答」中透露，從「有意識」時期就開始跳舞，有粉絲表示喜歡愛她跳「機械人舞」，但她則指自己其實完全不懂得跳Popping，但卻很喜歡這個舞種。

有粉絲揚言期待Sumling的Solo作品、希望將來在更多的舞台見到她，Sumling回應謂：「放心，團隊有最好的安排！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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