【心肌梗塞】19歲少年打籃球後猛喝凍飲心肌梗塞亡　醫生拆解誘發心肌梗塞3大元兇

▲ 打籃球後猛喝凍飲，19歲少年急性心肌梗塞亡。

夏日炎炎，不少人做完運動後都會冰凍飲品降降溫。內地一名19歲的少年早前打籃球後，馬上喝下一瓶冰凍飲品，結果不到5分鐘便感到胸悶、胸痛，其後情況變差，送院搶救後不治。

綜合內媒報道，福建福州一名19歲少年小輝（化名），近日打完籃球後，立即喝下一瓶冰凍飲品，不到5分鐘便出現胸悶、胸痛的情況，休息一會後，情況未見好轉，相反更愈來愈嚴重，同行友人連忙召喚救護車，小輝被送院搶救，可惜最終不治身亡，經診斷後確認為突發性心肌梗塞。

福建中醫藥大學睡眠科副主任余運影表示，夏天氣溫高，人體血管處於擴張狀態，若運動後馬上喝入大量溫度極低的凍飲，或立刻吹冷氣、沖凍水涼，可能會導致全身血管立即收縮痙攣，血壓突然升高，血液黏稠度變高，出現凝血的情況，繼而引起血管堵塞，誘發心絞痛、心肌梗塞。

余運影建議，夏天時，室內冷氣的溫度不宜太低，尤其是在辦公室，如果溫度太低，恐增加心肌梗塞的風險；運動後應休息個3至5分鐘，待心率相對平穩後再喝凍飲，假如實在忍不住，可先將飲品含在口中回溫後再吞入，並且要小口喝。

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凍飲有幾傷身？

TOPick過去曾訪問腸胃科醫生吳昊及註冊中醫師古鎧綸，分別從中西醫角度剖析凍飲對身體的影響。

腸胃科醫生：可引致部分病人心跳減慢

腸胃科醫生吳昊指，一般人喝凍飲並不會影響身體，包括與腸胃消化問題、女士經痛都無關。不過如部分病人本身有心跳過慢或易暈眩的問題，就不宜喝凍飲，

因為喝下凍飲會刺激喉嚨、食道的迷走神經，引致減慢心跳、暈眩。

另外，如本身有咳嗽，喝凍飲都可能會刺激喉嚨令咳嗽更嚴重。

中醫：可加重鼻敏感、致大肚腩

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸表示，從中醫角度出發，平和及虛寒體質者不宜多喝凍飲，他解釋凍飲當中的幾大弊病：

1.加重敏感症狀，如鼻敏感、感冒、哮喘，及皮膚敏感

中醫稱脾胃功用為「運化水濕」，中醫角度會影響脾胃功能。

2.影響小朋友發育

經常飲冰品的小朋友會精神疲乏、乏力，更可令發育速度比一般慢。再者，嚴重者更因影響脾胃，致記憶力衰退、營養不良。

3.生大肚腩

中醫稱為「聚濕成痰」，故常飲凍飲會令造成痰濕。「痰濕」人士容易感到疲倦乏力，中醫角度來說就是容易變胖，脂肪容易積聚在腹間形成中央肥胖。另外，有關人士也會口苦﹑多汗且黏﹑多油脂粒，嚴重者會感到胸悶﹑多痰﹑鼻水倒流。

4.較易頭暈

部分氣血不足或氣血凝滯者喝凍飲可致頭暈、手腳冰冷。

古醫師提醒，除了體質因素，市民不宜空肚喝凍飲，因它會影響脾胃，導致功能轉差、消化不良、偏食及食慾不振等問題。另外，女士月經來潮時也不宜喝凍飲。

他補充，也不是所有人士都不宜喝凍飲，比如經常感熱氣、胃熱人士，凍飲有滋陰、瀉火及解毒作用。古代就有名為「夏冰」的飲品，以冰粒、沙冰等製成，有消暑之效，避免在酷熱天氣下中暑。不過，對於平和、虛寒體質及抵抗力弱者則不宜多喝凍飲。

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責任編輯：羅嘉欣