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【DSE2022】分析準大學生3種功利心態　中大舊生︰好鍾意講出路神科及人工

中小學 13:17 2022/07/12

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有中大舊生分析現時很多準大學生的功利心態。

中學文憑試（DSE）即將於下周三（20日）放榜，DSE考生都希望取得理想成績，升讀心儀的大學學系。有香港中文大學舊生於社交平台投稿，分析現時很多準大學生的功利心態，例如只考慮出路及人工，引起網民及學生討論。

該名中大舊生早前於facebook專頁「CUHK Secrets」投稿，自言是2000年後入學的「中大老鬼」，因看到一些大學生的帖文而有感而發，覺得他們的想法與自己當年很不同，他歸納出現今學生以下3種思想︰

1. 同學好鍾意講「出路」

樓主明白出路重要，但以往並不大講求，以其中學同學為例，選科都以興趣為先，待畢業再考慮前程，直指「大學都未入就驚出路要驚到幾時」。他提及當年有理科生會考8A也入讀物理系、文科生高考4A亦會揀文化系，認為大家擔心出路，可是「現實中又有幾多人係做返同讀書有關嘅工」。

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2. 同學好鍾意講「神科」

他指出，「入到神科固然係好叻喇，但入唔到都唔代表啲咩」。當年大家沒有太多學科收生比較資料，如哪科畢業生賺錢較多，因而不會神化某些學科。他聽說有人入到所謂的神科，卻發現不適合自己而要轉科。

3. 同學好鍾意講「人工」

樓主同意人工重要，只是他當年很多同學都是公屋仔女出身，還要幫忙供養弟妹，卻又不強求「一定要搵到份人工好好嘅工先得」。他有感現時不少學生家境不俗，未必有養家壓力，反而可能是同輩壓力，「覺得起薪唔夠高就冇面見人」，故經常比較各行業薪金。

他總結表示，明白年代不同，以前年代學生思想較簡單，而現在「好多學生未畢業思想已經好功利」。

網民︰今時唔同往日

帖文引發網民討論，不少人認為「今時唔同往日」，留言「理由好簡單，以前一百萬一層樓，依家一百萬只係首期」，學生也是受社會環境轉變影響，不應就此判斷學生功利。點擊睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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