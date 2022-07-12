【巴士專營權】行政會議批出三個新巴士專營權　合併城巴及新巴

▲ 行政會議批出三個新巴士專營權，合併城巴及新巴。（資料圖片）

行政長官李家超會同行政會議今日（12日）決定批出三個新巴士專營權，包括龍運、城巴及新巴，同時宣布合併城巴及新巴的專營權，由2023年5月起生效。

新巴士專營權包括：

向龍運巴士有限公司（龍運）批予為期10年的新專營權。新專營權會在現有專營權於2023年5月1日屆滿當天開始生效，有效期至2033年5月1日

向城巴有限公司（機場及北大嶼山巴士網絡專營權）（城巴（專營權二））批予為期十年的新專營權。新專營權會在現有專營權於2023年5月1日屆滿當天開始生效，有效期至2033年5月1日

將現有城巴有限公司（香港島及過海巴士網絡專營權）（城巴（專營權一））的屆滿日期由2026年6月1日修訂為2023年7月1日，即與新世界第一巴士服務有限公司（新巴）現有專營權的屆滿日期相同

向城巴有限公司批予為期10年的新專營權，涵蓋現有城巴（專營權一）及新巴專營權的兩個巴士網絡。新專營權名為「城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權）」，會在現有相關的兩個專營權於2023年7月1日屆滿當天開始生效，有效期至2033年7月1日

發言人說，透過今次新專營權的安排，政府合併現有兩個服務範圍大多重疊的專營權（即城巴（專營權一）及新巴），有助於持續優化及重組香港島的專營巴士網絡，讓巴士公司能夠更靈活地調配資源，加強現有服務或開辦新服務，以及提供更完善且與時並進的公共交通配套設施，令乘客受惠。

發言人指，合併專營權後，相關的服務重組方案會透過每年的巴士路線計劃逐步實施。在合併計劃下，所有現有路線的車費將維持不變。此外，城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權）將會致力提升巴士服務的可靠性和進一步改善脫班情況。

此外，在新的專營期內，各巴士公司將推行多項措施，在票價優惠方面，九巴的月票將會擴展至涵蓋龍運除機場巴士服務以外的常規及通宵服務（即E、R、S及N線），而九巴月票持有人在乘搭龍運的常規及通宵機場巴士路線（即A及NA線）時將可享有73%票價折扣。

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責任編輯：李榮忠