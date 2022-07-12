【回歸】郭晉安孖陳煒鬥戲鬥出「火」　炎明熹唱主題曲官方MV 6日吸逾18萬點擊次數

TVB劇集《回歸》昨晚（7月11日）正式播出，劇中何廣沛及陳曉華在前傳《曙光》中飾演小夫妻區耀祖及鄧麗娟，由於CP感強兼演技有顯著進步，獲網民正評，並為二人能否「破鏡重圓」大為肉緊。

昨晚延續篇《回歸》首播，25年後耀祖（郭晉安飾）與麗娟（陳煒飾）為粵德居對簿公堂，經過庭上激烈爭辯，麗娟開出五千萬要求耀祖放棄粵德居，但耀祖拒絕。

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【回歸】戴祖儀+游嘉欣+陳嘉慧三小花鬥搶戲 何廣沛陳曉華CP感強

四位上位小花

之後時間點回到6個月前，北上發展的麗娟返港與耀祖洽談合作，但因馬志圖（徐榮飾）從中作梗再爆衝突，原來耀祖與麗娟當年離了婚，長子家謙（吳偉豪飾演成年版）跟麗娟往內地，細仔家健（周嘉洛飾演成年版）則跟耀祖留港。

對於劇集齊集四大上位花旦包括戴祖儀、陳曉華、游嘉欣及陳嘉慧（Erica），不少網民大為驚艷。

當中以飾演養女凌巧瑤的Erica、及飾演安若彤的游游最具討論度。年初憑《愛上我的衰神》成功入屋、IG粉絲人數5.7萬的Erica，角色甚具陽光氣息，加上眼鏡Look令其更有鄰家女孩Feel，網民大表心心眼。

至於IG粉絲人數8.8萬的游游，出場的空姐造型Look不但夠靚，網民對於彤彤坦率的性格更是欣賞。

▲ 游游空姐Look！

周嘉洛吳偉豪表現理想

近期劇接劇的周嘉洛亦獲網民大讚，除指他與郭晉安的父子關係演繹自然討好，又讚他讀旁白有感染力；至於吳偉豪則獲讚講普通話表現理想，看得出有用心苦練過。

Gigi主唱大受好評

另外，由炎明熹（Gigi）主唱的《回歸》主題曲《一水兩方》，官方頻道上周二（7月5日）上載官方MV，短短6日已累積了逾18萬點擊次數，及超過1,600則留言，當中大部分是正評。

監製林志華對於Gigi亦讚不絕口，並透露原來Gigi一直是其心目中主唱的第一人選，但因Gigi要錄影《聲生不息》不在香港，故要排除萬難才促成是次合作：「最終Gigi係喺內地錄完再send番隻歌返嚟。佢真係好叻，聽講佢好快完成錄音，而且一開聲就係我哋要嘅感覺，好配合到個主題同套劇。」

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