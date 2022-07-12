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【明星豪宅】毛舜筠邀呂爵安柳應廷於豪宅學煮飯　Edan驚嘆毛姐「寒舍」：我嗰啲係狗屋

娛樂 12:45 2022/07/12

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毛舜筠邀請Edan和Jer到家中作客。

毛舜筠先後跟MIRROR成員柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）合作拍攝電影，分別在《阿媽有咗第二個》和《死時死時四十四》飾演二人的媽咪。

日前，毛姐邀請兩位「阿仔」到家裡作客兼親自教下廚，毛姐於個人頻道分享整個過程，讓其千呎獨立屋曝光，當中Edan更驚嘆說：「你呢個都係寒舍，我嗰啲係狗屋。」

【阿媽有咗第二個】毛舜筠夥影壇新貴顯影后功架　姜濤+Jer現身大銀幕挑戰第一次

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毛舜筠於個人頻道分享一條題為「阿仔返阿媽屋企食飯」的片段，拍攝當天下雨，毛姐親自擔遮出門口迎接Edan和阿Jer，她更笑說：「寒舍呀，寒舍呀」，Edan聽罷即之笑說：「阿媽你呢個都係寒舍，我嗰啲係狗屋。」

毛姐家住大埔康樂園獨立屋，從片段所見，家門前有私人泊車位，另外擺放了不少盆栽作點綴，足見毛姐注重家居品味。另外入門之後，左邊有一條樓梯逍往上層，而右邊則是通往客廳。

期間，毛姐問及Edan和阿Jer的擇偶條件，問到將來揀老婆是否要懂下廚？毛姐更大爆：「佢地好鬼專一又好多情！」Edan即強調，「哦，多情嘅！」Jer即時澄清：「專一！」毛姐其後解釋：「多情係指一愛就好愛。」

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互相尊重

另外，當Jer切芒果時，毛姐問Edan若果他愛吃芒果，但女友不愛那如何好，Edan即說：「唔緊要，我食。」

他表示認為每個人喜好不同，最緊要互相尊重：「你唔需要迫大家跟你個套，唔會好似Jer咁，你唔鍾意食蝦，佢迫你鍾意食蝦……」Jer聞言即說「你唔好亂咁講我迫人哋點呀！」毛姐即說：「唔好打交。」Jer續說：「我冇迫到，你唔好屈我…」

毛姐跟家人居於大埔康樂園。（取自instagram）

居大埔康樂園

毛姐跟家人居住的大埔康樂園早年以約1,700多萬元購入，毛姐曾於IG在家中享用早餐，當中可見毛姐的家非常寬敞，大廳加上飯廳面積闊落。另外飯廳後有一個花園，陽光充足，毛姐不時於花園嘆茶。

此外煮得一手好菜的毛姐常招呼親友家中用餐，其偌大廚房可讓毛姐大顯身手。毛姐又曾分享做運動的短片，只見毛姐家中備有健身室，有齊瑜伽墊和健身器材。

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【MIRROR成員】毛舜筠與Edan合演母子　毛姐變MIRROR成員御用阿媽

入行多年的毛舜筠，向來理財有道，毛姐曾表示年青時賺到錢只會買珠寶，但自從試過在樓市獲利，便專注於投資物業，不會再買金銀手飾。

毛姐自89年起便買賣物業，先後擁有十個單位。她鍾情傳統豪宅區，如九龍塘、跑馬地等，且眼光獨到，曾有傳媒為毛姐統計歷年在樓市上的投資，30年來毛姐在物業市場從未損手，靠低買高賣，共賺3000多萬。

撰文 : TOPick柴犬出動

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