【奢華腕錶】COLLAR許軼+余德丞撑場帝舵表　Tudor最新Ranger系列延續經典

▲ Tudor全新Ranger系列，邀請了Day@COLLAR、余德承等做代言。

繼上次COLLAR成員芯駖（Sumling）為Tudor 最新BLACK BAY系列加持，反應非常好，難怪品牌為最新Ranger系列造勢，繼續找來COLLAR女團合作，是次欽點另一人氣爆燈的許軼（Day），聯同余德丞、歌手陳穎欣（Yanny ）、范麒智（Kenji）一起出席Ranger系列發布會。

▲ Ranger系列：錶徑39毫米，磨砂鋼錶殼，黑色錶面，搭載自家製MT5402機芯，動力儲存70小時，三節鏈鋼錶帶，防水100米。（ $23,600 ／圖片品牌提供）

除了邀請人氣偶像，Tudor亦大玩全球同日同時一起發布，用多個LED 電視幕牆將會場打造冰天雪地，令焫焫焫到不行的天氣即時降溫。

而搞到咁大陣仗，全因為Ranger系列是其經典作Oyster Prince伸延的系列。

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一提到Oyster Prince，就一定令錶迷聯想起1952至1954年期間的英國北格陵蘭考察之旅（The British North Greenland Expedition）。

這個由英國海軍軍官及探險家James Simpson帶領人數大約30人到格陵蘭考察，各成員專家就係戴住Oyster Prince腕錶去做冰川之地，順帶也為此錶做作實地測試，其準確堅硬程度奠定Tudor日後在錶界地位，所以別具重大意義！

今年70周年，Tudor係重新推出Ranger系列，大概想借此錶宣揚大膽前行的精神吧！

記者：黃鑑江

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