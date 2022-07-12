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【減肥大作戰】譚仔三哥18款配料+湯底卡路里　營養師推薦健康食法免高鈉肥膩

食用安全 12:59 2022/07/12

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譚仔三哥18款配料+湯底卡路里；營養師推薦健康食法免高鈉肥膩。

譚仔三哥米綫是不少人的摯愛，招牌辣湯底讓人欲罷不能。不過，一碗麻辣米綫加幾款配料，再配上飲品，一餐的卡路里絕對不低。香港營養師學會認可營養師JC，在Instagram發文，整理譚仔三哥18款配料及湯底卡路里，並推薦健康食法，避免高鈉肥膩。

影片推介：

湯底及配料卡路里整合：

    點擊圖片放大
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    +8

推薦健康食法免高鈉肥膩

JC指出，一碗麻辣米線的卡路里已經超過500卡。再加2款配料、1杯凍檸茶，一餐隨時攝取超過800卡。

她建議以下健康食法：

  • 湯底可選：清湯/番茄/酸辣
  • 米線少米，走腐皮，加雞肉；外加一碟生菜(全走)
  • 湯底高鈉、肥膩，最好不要飲湯

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：張沛

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