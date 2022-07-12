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【最壞身教】幼稚園生穿校服街頭講粗口　港媽爆粗質問兒子︰邊個教你

育兒經 13:19 2022/07/12

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一名網民分享有次過馬路時，目擊一對母子互相爆粗感到相當驚訝，因年幼兒子是身穿幼稚園校服。

小朋友是一張白紙，父母身教會直接影響小朋友的言行。有網民投稿稱一次過馬路時，目擊一對母子互相爆粗感到驚訝，因小朋友身穿幼稚園校服，卻已從媽媽身上學懂講粗口，令網民感嘆身教的重要性。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享一次過馬路經歷，身旁有一個身光頸靚的媽媽和一個身穿校服、約就讀K2或K3的男童，網民形容媽媽很大聲責罵小朋友，所以他聽到兩母子的對話。他先聽到媽媽責罵兒子︰

你個死衰仔，你老母我咩面都無X晒，你做乜X嘢學人講粗口？

男童回應「X，我無呀」，令事件火上加油，媽媽再爆粗怒罵︰「仆XXX，衰仔，你又講！」質問兒子「係咪同學教你？」，兒子大叫大嚷表示沒有，媽媽繼續爆粗鬧仔，稱收到老師投訴他講粗口，質疑兒子講大話。

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網民稱之後綠燈亮起要過馬路，他沒有再跟進，但他形容兩母子大聲對話，引起很多途人觀望。當時他有衝動為小朋友代答媽媽的問題，「問邊個教佢講粗口嗰陣，我想答『咪媽媽你囉！』可惜，我只是路人一名，邊好意思出聲。」

網民︰身教真係好重要

他不禁反思身教的重要性，並希望該名港媽知道問題所在，「唔該你講少兩句粗口啦」，無論她的打扮有多亮麗，但言行不當都會徹底破壞形象。

身教真係好重要，自己做嘅嘢，其實好影響小朋友。小朋友只係一張白紙嚟，你做咗咩嘢，講過咩嘢，其實佢哋唔識分對錯，只係會學大人咁講同做。

網民留言表示同意樓主所言，問題是出於港媽本身，自己也不斷爆粗，難怪兒子有樣學樣；同樣地，不少港媽自己不斷玩電話，卻沒收孩子的手機也是雙重標準。點擊圖片即睇網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳

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