【奪命悲劇】鑽入「恐龍氣球」釀悲劇　 5歲男童疑吸入氦氣中毒亡

▲ 5歲男童卡爾頓，因躲進恐龍氦氣球，疑因吸入氦氣中毒身亡。

家長要注意！英國最近發生了氦氣球奪命案，一位5歲男童Karlton，懷疑想給家人製造驚喜，試圖躲進一個1：1的恐龍氣球中，結果被43歲的母親Lisa Donaghey發現時，男童疑似吸入氦氣而昏迷倒地，送院搶救6天後不治。

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據外媒報導，意外發生在6月23日，男童的媽媽在家中發現兒子的頭至頸部，卡在像他一樣大的恐龍氦氣球裡，當時男童已倒地失去意識且瞪大眼睛及臉色蒼白，隨即替他進行心肺復甦法，然後送往醫院搶救。男童的母親表示，自己當時已經心中有數，「我知道他走了」，最終兒子於6月29日在加護病房治療，6天後宣告死亡。

她傷心地憶述，兒子很喜歡恐龍，該氣球是事發前一周，一家人去遊樂場玩時，特別買給兒子的禮物，沒想到氣球奪走了兒子的生命，她希望能呼籲其他家長要謹慎使用及小心處理氦氣，不想再有悲劇發生。

氦氣很危險，是種有毒物質，可在幾秒內奪走生命，我兒子只是想扮成隻恐龍出來嚇大家，卻被奪走了生命。

男童的死因懷疑是吸入過量氦氣導致，但這還有待驗屍官進一步證實。

而目前有善心人士經卡爾頓家人的同意，在募資平台GoFundMe進行籌款活動，籌得的捐款會用來支付男童的告別禮，並為男童家人購買一張紀念長椅放置在具特殊意義的地方。

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責任編輯︰王明芳