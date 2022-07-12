【天氣酷熱】本港多區氣溫錄33度或以上　上水氣溫達35度

▲ 本港今日下午天氣酷熱。（林宇翔攝）

​​​​​​天文台今日（12日）表示，高溫反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱的天氣。酷熱天氣警告現正生效，正午本港多處地區氣溫上升至33度或以上，上水、打鼓嶺等地更達35度。下午酷熱，吹輕微至和緩東至東南風。市民應慎防中暑或因酷熱而引起不適。

天文台指，未來數日大致天晴，持續酷熱，本周後期有幾陣驟雨。高空反氣旋會在本周至下週中期持續為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。預料南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽會在本周後期向北移動，並為南海北部帶來幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明後兩日天晴酷熱，最高氣溫達34度。周五至下周一將有幾陣驟雨，部分時間有陽光。

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實習記者：王小小