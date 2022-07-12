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【長新冠】中大料逾90萬人有長新冠　招攬確診者研究制定治療方案

社會 12:32 2022/07/12

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中大料逾90萬康復者現長新冠症狀，開展大型研究為患者制訂治療方案。（梁偉榮攝）

本港至今有約130萬人確診新冠肺炎，中大料有逾90萬確診康復者出現俗稱「長新冠」的後遺症，包括疲倦、記憶力差等症狀。中大團隊亦發現，在554名第五波染疫的康復者中，有近7成人患上中度及嚴重的長新冠症狀。

中大現正開展的大型研究，目標有至少一萬名康復者參與網上填問卷，填寫長新冠對其生活及健康影響，並希望招募1000名康復者參與腸道微生態分析，目的是為長新冠患者制定治療方案。

本港至今有近130萬人感染新冠肺炎，中大估計有超過90萬名新冠康復者，有至少一個長新冠症狀。而中大早前一項研究發現，在554 名於第五波染疫的新冠康復者當中，有7成人患有中度至嚴重程度的長新冠症狀，即幾乎每天的生活都受到影響，包括個人工作能力、為家庭帶來經濟負擔等。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，由於長新冠涉及多個器官及系統，難以從單一專科角度作全人治療。而外國有研究發現，有患者的長新冠症狀維持長達三年，並會增加糖尿病及冠心病的風險，惟本港欠缺與長新冠有關的大型研究，及欠缺數據協助制定及推行相關醫療政策。

有見及此，中大由即日起展開大型網上問卷，目標有一萬名確診康復者參加，不設年齡限制，有關人士須填寫確診日期、長新冠症狀、接種劑數等。

有關人士亦可選擇參與最長三年的腸道微生態的進一步研究，每半年提交一次糞便樣本，以了解其腸道微生態是否受長新冠影響，並為有關患者對症下藥。

陳家亮又指，長新冠影響人體的健康、家庭及工作等，又認為長新冠非只是公營醫療系統要承擔的問題，希望透過有關研究，可以積極探討公私營合作共同治療或中西結合治療、提供綜合社會服務及支援，為有關患者提供情緒及精神支援，以減低不必要的家庭糾紛，以全人方式診治受長新冠症狀困擾的人士。

他又說，長新冠患者有可能因為症狀而影響工作表現，導致整體經濟受到影響，有關研究可讓政府得知整體影響。

有意參與研究人士由即日起可在網上填寫問卷或掃QR code參加，［按此］參加。

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記者：郭詩詩

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