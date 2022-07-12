【僭建物】工廈業主天台搭建物及捲閘屢不清拆　被罰款逾8萬元

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一名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月於西九龍裁判法院被定罪及判罰款逾8萬元。



有關命令涉及新界葵涌藍田街一幢工業大廈五個面積共約340平方米的違例天台搭建物及兩道捲閘。該些僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。



由於有關業主沒有履行有關清拆令，故於2019年遭屋宇署提出檢控，並在西九龍裁判法院被定罪及罰款約56000元。由於該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂再次提出檢控。有關業主於6月22日再次被定罪及罰款89200元。



根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：余思嵐