【創業追夢】攝影師轉跑道當木匠開工作室　萬元改裝Van仔內櫳變身車中泊

▲ 家維的作品很是厲害，由最近為顧客改裝小型貨車，令車內裝置適合車中泊，到復修大型桌子、又或是利用廢置的紅酒箱製成的椅子等，都看不出他是半途出家。

從前他是一位周刊雜誌的攝影師，將大城小景和各路人馬盡收鏡頭之下。數年前，他毅然將鍾愛的相機收起，換來手持鎚鋸等木工工具開設「長尾工作室」，他四處收集棄置的紅酒箱做出一件又一件的環保傢俬，沒有滿腹大計，但本著有麝自然香的宗旨努力至今，背後正是港人努力不懈的精神。

互聯網一日千里，傳統的媒體報紙和雜誌面對極大衝擊，今天大部分讀者所渴求的可能已不是高質素的報道，反而是一些嘩眾取寵的新聞和談不上有攝影技術的相片報道，行內不少資深攝影師亦相繼失去工作或轉行。

曾於不同周刊工作的資深攝影師陳家維亦不例外，但家維比較好一點的是他佔了先機，在周刊倒閉半年前已嗅到工作環境不對勁而離開，因緣際會發展他人生的另一章——傢俬製作，成立了「長尾工作室」。

▲ 由攝影記者到木匠，長尾工作室全靠家維一手一腳建立起來。（攝影：湯致遠）

自言喜歡勞動的家維說話不多，他的轉行可是一場天意。他說：「自己喜歡木工是受爸爸影響，以前港人沒有太多錢，他雖然不是木工，但為了生活做了不少實用的傢俬，這些全是用來糊口的實際需要。」

家維補充，小時候的他沒有機會做木工，直至一個人搬出來住，因為居住環境小，選購不到合適的家品，於是就索性自己動起手來做，或許朋友見我做得不錯，加上當時感覺到周刊的營運有問題，銷量由6萬下滑到3萬多，碰巧那時出了花紅，既然那位朋友給他一個嘗試新東西的機會，便抱著搏一鋪的心情二話不說的心情，就離開工作了數年的周刊雜誌。

筆者看過家維的作品很是厲害，由最近為顧客改裝小型貨車，令車內裝置適合車中泊，到復修大型桌子、又或是利用廢置的紅酒箱製成的椅子等，加上不少家品有著必須要準繩計算的入榫細節，以上這一切似乎都難不倒他，但原來最初家維根本是一位完全不懂木工的門外漢。

▲ 近年流行車中泊，他為Toyota的車主奉獻了第一次，車內間隔既有儲物櫃，同時亦可以變成床，整個改裝費用由$8,000 - $10,000，視乎應用到的材料而定。（圖片由受訪者提供）

▲ 車內的另一角度。（圖片由受訪者提供）

門外漢：舊行家的宣傳

家維說：「當時朋友問到有沒有興趣製作一些傢俬，我二話不說就答應了，還記得當時每晚放工後去做，最初只靠看YouTube和Instagram學習，及後又飛往台灣3星期多，學習了一些基本的木工知識，2014年正式開設了長尾工作室。」

由攝影記者到木匠，工作性質風馬牛不相及，工作之初，欠缺熟客、作品有限，生意欠奉，幸好的是不愁沒有人宣傳，畢竟家維身處於媒體工作多年，不少行家樂於出手相助。與此同事，長尾工作室其中的一個賣點是用上被人棄置的紅酒箱或卡板，製造成椅子等傢俬，給木材多一個重生的機會。

與其說響應環保，倒不如說賺了這一份光環，對我來說，應用上紅酒箱的木材或卡板確實減輕了成本，甚至有人覺得這些原材料是拾來的，但不要忘記在製作過程中，搵（木箱）、拆（箱）、搬（木）和打磨，同樣花上大量時間和勞力，以成本計，與購買回來的新木材相差不遠。

當然，如果有選擇的話，家維說，還是喜歡做小型的實木傢俬，畢竟最初不採用實木造傢俬，除了因為實木傢俬要用大型機器處理外，夾板供應量穩定，售價亦相宜。

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現在家維除了用以上提及的這些材料外，其餘大部分都來自上水古洞有著70多年歷史的志記鎅木廠（該木廠最近面臨收地清拆，又是另一個老香港消失的故事）。而他的傢俬，大部分顧客都給予他極大的創作空間，細節上亦偏好入榫的設計。

不過，一直以來，有不少人誤會家維會接下外間常做的裝修工程，但他其實卻是專攻傢俬或裝置一環，產品種類非常多元化，由寵物傢俬、cafe裏的桌椅、甚至商場裝置都一一包辦，藉此建立了一批客戶。不過，大家又誰會想到疫情的到來，將世界變得不一樣。

疫情下的生存

家維無奈地說：「這兩年多，生意驟減一半，餐廳、event backdrop幾乎全軍覆沒。」但話說如此，他自己亦笑言，直到現在仍甚少上載作品於Facebook或Instagram，就算過去曾經在加入市集以作宣傳，亦因為自己的性格「唔sell客」，結果意料之內沒有太多生意。所以今天長尾工作室仍然存活，除了家維仍然非常努力外，或許仍然叫他支持下去的，就是當顧客收到作品後的喜悅。

記者：何偉雄