【食用安全】雪條「食極唔融」港媽揭含卡拉膠　食安專家拆解不融化之謎

▲ 食安專家拆解雪條不融化之謎。

夏日炎炎，不少人都愛食雪糕雪條消暑。但日前有內地網民發現，雪條在室溫31℃下完全沒有融化，甚至用打火機燒也燒不融，令外界對雪條所含成分存疑。而最近，一名港媽就分享女兒食雪條時「食極都仲有，都唔係好融」，港媽在雪條成分表中留意到有「卡拉膠」，不禁直指「舐嘢（出事）」。

▲ 港媽在雪條成分表中，留意到有「卡拉膠」。（圖片來源：Facebook群組「香港雪糕關注組」）

據Facebook群組「香港雪糕關注組」，有網民周日（10日）上載兩張相片，指出該款雪條「食極唔融」，並表示發現雪條的成分表中，含有與雪糕品牌「鐘薛高」同款的添加劑「卡拉膠」：

初初以為係煉奶雪糕做嘅雪條，見到阿女食住行黎行去，食極都仲有，都唔係好融，就知舐嘢……O.M.G. 唔係數字，唔係英文，正正係……卡拉膠

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網民為此議論紛紛，有網民笑稱：「食極都有性價比高」，也有人表示：「有勇氣買都ok」，但亦有網民留言稱：「卡拉膠好常見，貓狗乾糧都有，係食用膠之一」點擊睇更多留言：

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香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士，曾受訪指出，正常的雪糕是由奶、水、糖等，加蛋發起，就可由軟雪糕變硬，入口質感清新不黏稠，加入了穩定劑的雪糕就會較黏口。

而卡拉膠（Carrageenan）、黃原膠（Xanthan Gum）、關華豆膠（Guar Gum）、凝固粉（coagulant）、硫酸鈣（Calcium Sulfate）和乳清蛋白（whey protein）都是常見添加在食物中的穩定劑。

針對過往亦曾有一名澳洲婦人Mary Salter，在超市購買一款雪糕三文治，不小心丟在地上，4天之後卻發現雪糕仍原好在地上，沒有融化。方麗影表示，相信雪糕是加入了穩定劑。

我一點都不驚訝，加入了穩定劑的雪糕就是不會融化，而穩定劑都是可食用無害的，市民不須擔心。

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責任編輯：羅嘉欣