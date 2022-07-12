【聲夢傳奇2】Jasmine任暟晴成校內合唱團生招牌　Sabrina趙紫諾曾獲央視邀獻唱

TVB歌唱選秀比賽《聲夢傳奇》打造出「聲夢四小花」，包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），4女更組成女子組合After Class，青春又可愛，深受網民愛戴。

《聲夢傳奇》推出第二季，當中大熱參賽者任暟晴（Jasmine）及趙紫諾（Sabrina）呼聲最高，被看好有機會做有「國民初戀」之稱的Chantel接班人。

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Jennie+游嘉欣混合版

現年16歲Jasmine人美聲甜，唱歌表現淡定，不單止成為網民心目中的冠軍，連音樂總監Johnny Yim（嚴勵行）都對她讚不絕口。

Jasmine聲線穩定有感染力，深受網民喜愛，不但讚她有冠軍相，更指是韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie與TVB「A0小花」游嘉欣的混合版，同樣是美女一名。

Jasmine從小接觸音樂，在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽，並取得優異成績。《聲夢傳奇2》令她人氣急升，連她就讀的赤柱聖士提反書院合唱團社交平台也有上載其照片，為團增光。

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Sabrina背景驚人

至於現年13歲的Sabrina，雖然為年齡最細的參賽者，但在23位學員中擁最強履歷。

被封「音樂神童」的她，自4歲起學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）；7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏；9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級）；去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除精通鋼琴外，Sabrina還懂得打鼓，動靜皆宜，考得Rockschool 8級演奏交憑。

Sabrina於2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會；2020年其作詞作曲作品《再愛一次》、《Stay》、《星光》在內地多個音樂平台予以發表，同年再獲CCTV邀請，為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》。

此外，她曾拍攝過逾40個廣告，合作巨星包括周杰偶、李連杰、容祖兒、大S（徐熙媛）等，幕前經驗豐富，早已「出道」。

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