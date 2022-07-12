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【I SWIM】「大秋」歐鎮灝首拍劇自然演繹受關注　George@P1X3L多線發展漸逐入屋

娛樂 17:32 2022/07/12

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P1X3L成員歐鎮灝（George）於《I SWIM》的戲份不少。

ViuTV原創劇《I SWIM》昨晚（11日）首播，P1X3L成員歐鎮灝（George）於《I SWIM》飾演何大秋一角，George於首集已有亮眼演出，
處事求其的大秋與MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的李馬榮甚有火花，相信未來的鬥爭會更精彩。

參加《全民造星II》的George於賽後與吳啟洋（Phoebus）及葉振弘（Marco）組成男團P1X3L，三子齊齊作多線發展，既推出團歌，又接拍劇集及綜藝節目，漸漸讓觀眾認識。

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《全民造星II》第四名

George在2019年參加《全民造星II》，當時在99強首回合中演唱周湯豪的《帥到分手》。他在節目期間曾笑稱自己是「音盲」，她與鄭欣宜合唱時曾「甩拍子」，又被網民指他與芝娃娃「撞樣」。

成為《全民造星II》十強人馬的他，在尚未正式出道時已與Phoebus、Tank拍攝廣告硬照，可見備受關注。

最終，George在總決賽第一輪Rap《中二病》獲29分、Dance Battle環節中獲30分、第二輪跳唱《TURN UP》獲28分，結合專業評審分數、全民投票而成為第四名。《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與George在總決賽內宣佈組成男子組合P1X3L，於2021年正式出道。

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首次演戲

首度拍劇的George於《I SWIM》飾演C班學生何大秋，他獲得拍劇機會後稱：

何大秋。駕到✌🏻

係青春的氣息☘️

好榮幸可以拍到咁熱血嘅劇❕

角色需要，所以唔攝衫😉

望大家會中意✌🏻

OMG 全上！！！

#冇必殺技放心😂
#有血有淚
#真心嘅
#一定好睇

《I SWIM》煞科

George於拍畢《I SWIM》後抒發感受，

I.Swim煞科了

呢幾月都過得好過癮下，
游咗成世人要游嘅水😂😂
識咗一班好好嘅I swim team!!!
冬天游水成就解鎖😎😎
亦都辛苦道具組，服裝組，機器組以及導演組合力製作呢套劇✊🏻✊🏻
好感恩可以遇上你哋！

何大秋。退場！
到時見💚

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唱歌劇集綜藝三線發展

《I SWIM》中的何大秋是George首次佔戲較重的角色，過往只是客串過《大叔的愛》。反而觀眾對他比較深刻的是他參與的綜藝，如：P1X3L團綜《大海男兒》、《聲控鬥室》、《囝囝女女730》、《嫌疑事件簿》、《男女自然觀察學會》，盡現其搞笑一面。

至於組合P1X3L就在《七救星》節目中獲七師傅改名「OMG」而人氣急升，又曾奪2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍組合銅獎」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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