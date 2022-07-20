【靚太廚房】炮製彩椒素肉炒豆腐粒　關楓馨分享吃素後成「煮女」

▲ 這道菜簡單易整！

近年素食愈來愈流行，對健康都非常好,而圈中亦有不少素食者，前港姐關楓馨（Fabi）便是其一，故今集《靚太廚房》邀得Fabi教大家炮製彩椒素肉炒豆腐粒，不但簡單易弄而且極具營養價值，絕對是送飯一流的菜式！當中Fabi除透露食素原因外，更大爆爸爸關禮傑是「食家」。

▲ 關楓馨教大家炮製彩椒素肉炒豆腐粒！（陳慧安 攝）

對素食文化有興趣 此菜式兒時味道

茹素6年的Fabi透露在英國讀書時對素食文化加深認識，因而對此有所興趣：「當時我身邊有很多素食者的朋友，隨後我又看了很多紀錄片關於素食對身體有何好處，又有一些片段關於人類拿動物測試，我看了後很不快，因為自己都有養狗，所以從那時開始便開始茹素，茹素後身體都變好。」

談到為何選擇此菜式，Fabi指此菜式是其媽媽拿手菜之一，每次都吃不停口：「由我們小時候到現在，我媽媽都會弄此菜式，既味道可口，又好送飯，所以每次有這個餸，我都可以吃至少兩大碗飯。」

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因吃素變得愛下廚

全程見Fabi煮得有板有眼，足見甚有下廚經驗，不過原來她指自己未吃素前，很少烹調：「我是吃素後才下廚多了，因為我認為有很多食物可研究，亦可從中發掘不同食物的配搭，令我變得喜歡下廚。」

提到她喜歡炮製甚麼菜式，Fabi表示多數以西餐為主：「我喜歡弄不同款式的意粉，例如我不吃吞拿魚，便會以鷹嘴豆或其他味道代替吞拿魚。」又指很喜歡弄甜品，故經常炮製不同款式的蛋糕。

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大爆爸爸的秘密

除了Fabi「入得廚房 ，出得廳堂」，其爸爸關禮傑早前於TVB綜藝節目《男神廚房》中亦大顯身手，同樣為素食者的他炮製不同的素菜均備受讚賞，全家同是「煮得之人」。

不過當問到Fabi喜歡爸爸那道菜式時，她即場踢爆爸爸在家中甚少下廚，主要負責擔任「食家」，並爆出原來上次爸爸為了那個節目才「秘密練兵」：「他是為了那個節目而練習，我們在他的練習期間便有嘗試他的拿手好菜，除此之外，還試過他炮製的即食麵。」場面搞笑！

彩椒素肉炒豆腐粒食譜：

材料



素肉 1/3 包 紅椒 1/4個 黃椒 1/4個 青椒 1/4個 白豆乾 １塊 菜脯 適量 蒜頭 適量

調味料:



豉油 1茶匙 麻油 半茶匙 甜麵醬 1茶匙 鷹粟粉 半茶匙

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做法

1)先加半茶匙的生粉、一茶匙豉油及半茶匙麻油將素肉醃製5至10分鐘。

2) 將所有材料切粒，切成同樣的形狀。

3) 先煎香豆腐粒炒至金黃色。

4) 爆香蒜頭。

5) 放素肉炒至數分鐘，Fabi指炒素肉期間，要弄到一塊塊，這樣可保持肉粒的口感。

6)最後再放彩椒和菜脯炒至數分鐘便完成。

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下廚小貼士

1)每個材料需切得差不多大小

2)謹記最遲先放蔬菜

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責任編緝：陳曉柔