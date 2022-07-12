【衛蘭演唱會】張天賦任尾場嘉賓　MC被師姐追問：成日超市被影到

衛蘭紅館一連三場《BE STILL LIVE 2022演唱會》昨晚完滿結束。來到尾場，觀眾超級熱情，整晚歡呼不斷，全場大合唱、安歌再安，最後完場紅館已經播出近十次請各位觀眾離開的廣播，但仍有大半場觀眾不肯離開，一直狂叫安歌，終於Janice被熱情打動，單獨跑回台上，清唱多一首歌，歌迷才依依不捨散去。

昨晚Janice請來MC做嘉賓，兩人合唱《心亂如麻》後， MC坦言自己好緊張，又話在綵排時高層跟他說Janice預備咗一啲好特別問題問你，令他非常擔心。

Janice開心笑道：「你想知呀？哈哈…我發現咗一樣嘢呀，我同你有一個共通點，就係成日都比人喺超市影到呀，哈哈….真係喎，點解嘅？」MC尷尬說：「我都唔知喎... 喂呀，唔識答呀，我點答呀！哈哈哈….」

昨晚 mc揀了勁難唱的《小心地滑》作為獨唱部份的歌，一向演出百份百穩陣的他，唔知係咪觀眾歡呼聲太熱情，定係Janice帶俾佢太多回憶，竟然緊張到忘了兩句歌詞，觀眾即拍掌大叫他加油，但見他低頭冷靜後馬上繼續唱，最後回復狀態大曬唱功，最終贏回全場觀眾掌聲支持，歌唱畢後MC隨升降台離開，不過他仍是為自己失準有點不開心，聽到他為自己失準而「唉」了一聲。

▲ 完場大合唱。

Janice騷後接受訪問表示演唱會很開心，因為每場歌迷都很熱情，「以為星期一晚大家會趕着回家，第日要返工，冇諗過佢地唔肯走。」今次演唱會她最開心係Round down，都是自己想同大家分享嘅歌。「我唔想做返以前做過嘅嘢，想搵個平衡，有啲新嘅突破，身為歌手都要有自己諗法同訊息分享，感恩公司畀好多自由我去做。」

講到Sherman因台上分享時間過長被網民指騎劫她的演唱會，Janice即護友說：「係我叫佢分享….可能佢分享時候太激動，同好多情緒，冇顧到時間，但真係唔關佢事，我都叫佢唔好介意，I feel bad，而Sherman都明白嘅。」而她亦坦言事後有安慰Sherman唔好介意。

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