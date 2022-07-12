【童時愛上你】跟張振朗激吻後對望超有Feel　高海寧被小朋友扮大人戲考起

TVB劇集《童時愛上你》近日正在播映中，昨晚（7月11日）劇情講Ding哥（張振朗飾）和雷紫彤Amanda（高海寧飾）大放閃光彈，劇情講到紫彤在露營時意外被蛇咬後突然回復記憶，遂把握機會與Ding哥在天台盡訴心中情。

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原來紫彤很早以前就與Ding哥邂逅過，當時工作壓力爆煲的紫彤獨自行山時迷路，正當她想放棄時，Ding哥剛好在附近參與野外定向路過，紫彤靠着Ding哥的「一點光」重新振作。

紫彤又親揭其經營的化妝品牌「Double P」名字由來是當時Ding哥身上的「Power Of Pain」衣服，之後兩人上演情深一吻，Ding哥問：「錫我係彤彤定Amanda？」紫彤則回答得很有意思：「係對你有記憶嘅雷紫彤！」可惜紫彤翌日醒來後，又變回只有8歲心智的彤彤。

是集天台戲對高海寧（高Ling）來說亦是演技大挑戰，高Ling在該場戲要放下8歲彤彤的天真爛漫和Amanda的倔強，化身成溫柔體貼、愛得坦白的雷紫彤。

▲ 二人深情激吻。

據知之後高Ling會在三種「模式」之間不停切換，絕對是演技考牌作。高Ling受訪時分享拍攝心得，她笑言8歲的彤彤相對較容易演，因為高Ling本身性格小朋友，率真又容易開心！

反而最難演是彤彤扮Amanda，她說：「首先係小朋友扮大人，加上因為跳拍嘅關係，要好熟個劇本，好清晰每個階段要做啲咩先得，每場都要計算用幾多成彤彤、幾多成Amanda，好複雜！」

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高Ling做足功課

為演好「彤彤」，高Ling亦下了不少功夫，她說：「唔想彤彤出嚟效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要係真實，所以要唔好諗咁多，當諗得太多嘢就會勒住勒住。最尾我說服咗自己，做番彤彤要做嘅嘢就OK，反而愈放做出嚟效果就愈真。」

講到天台接吻戲，高Ling直認拍攝第一Take時已經好有Feel：「大家錫完之後分開停頓對望嗰幾秒，嗰種感覺都幾好。」

另外陳展鵬與糖妹的演出同樣備受關注，昨晚劇情講到彤彤為Charlie「急救」時因太過重手，搞到Charlie反晒白眼兼嘔白泡，最終更要送院接受治療。

▲ 展鵬同糖妹嘅互動搞笑又合拍，網友都讚佢哋合襯。

展鵬糖妹CP

之後雅雅到醫院探望Charlie，餵他飲湯又幫他抹嘴，就連路過的護士都以為他們是一對。

其實展鵬與糖妹的互動由於搞笑又合拍，故贏得網民不少正評：「Charlie做得實在好出彩，搞笑但唔誇張，尤其同馬來雅嘅對手戲，更係一絕」、「陳展鵬同糖妹好夾，兩個演得好自然。」