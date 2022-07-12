【學童壓力】不願上學肚痛咬指甲或是警號　醫生拆解5大學童壓力來源及處理法

▲ 現今本港學童面對不同的壓力，若不正視問題，可大可小。

壓力無處不在，即使現今學童也面對不同的壓力，處理不好就會產生不同的問題，例如身心症、失眠、情緒問題，嚴重的甚至出現自殺念頭、自殘現象或暴力行為。壓力來源大致可分為五方面：一. 學業、二. 家長、三. 朋輩、四. 個人、五. 環境。

5大壓力來源

1.學業方面：很多學童抱怨有太多功課、放學後需要補習或上不同的課外活動、作息失調、沒有足夠睡眠、學校風氣、部份老師對學童有過高期望、不停的測驗和考試、當中最嚴重的當然是準備本地公開考試。

2.家長方面：嚴厲苛刻的家長管教方式、部份家長對子女有過高期望、親子或溝通技巧出現問題、父母離異等，這些也對學童造成壓力。

3.朋輩方面：在學校認識不到新同學或朋友、在學校被同學排擠或欺凌、又或是要好的同學要移民或到海外升學、假如學生出現談戀愛的情況，當出現爭吵或分手，就會導致非常嚴重的壓力。

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4.個人方面：假如本身性格比較自卑、內向、缺乏社交技巧、抑制情緒，這些因素也容易導致情緒問題。

5.環境方面：環境轉換例如小學升中學、新冠病毒疫情肆虐、減少社交活動、網上授課、這些新常態也影響行之已久的實體學習、朋輩和老師的支援也大受影響，環境因素對適應力比較低的學童影響較大。

身心靈出現早期警號病徵

當學童不能承受當前的壓力，他們的身心靈就會出現問題，並出現以下的早期警號病徵：

身體方面：頭痛、肚痛、磨牙、失眠、尿床、咬指甲

思想方面：悲觀、無助、自責、抱怨、絕望、自殘或自殺念頭

情緒方面：焦慮、抑鬱、易怒、哭泣、內疚

行為方面：對喜歡的事物失去興趣、沒有動力、不願上學、自殘或暴力行為

方法總比問題多

假如學童出現以上的早期警號病徵，那麼紓緩壓力就是首要任務，家長和老師應該嘗試找出學童的壓力來源，然後找出合適的方法去處理，畢竟方法總比問題多，家長和老師本身就是最好的資源去協助學童應對壓力。

假如處理壓力之後症狀仍然持續，又或學童出現自殘或暴力的行為，那麼老師和家長應該考慮尋求專業人士協助，因為藥物和心理治療也能改善以上的病徵，即使未能立即改變當前的壓力，我們也應嘗試改變學童的心境和舒緩他們的症狀！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《解讀學童壓力》

撰文：林震 精神科專科醫生