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【公主癌】女友只顧食玩瞓月花數萬　月入6萬港男自揭不能分手原因

親子 14:02 2022/07/12

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分手還是不分手好呢？

愛應該包容跟忍耐一切，但是如果對方毫無上進或改進的心態，另一半亦不能長時間忍受。有一名自稱任職紀律部隊的港男，月入6萬元，與在大學認識的女友拍拖5年，對方畢業後一直不工作，攤大手板問港男攞生活費，港男想分手，但女友以死威脅，港男遂在網上開post求救，問網友意見。

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該名港男於Dcard討論區以「女朋友話返工唔開心想我養佢，日日食玩瞓」為題發文表示，女友畢業不足1年，但已沒工作大半年，每天只是「食玩瞓」，早前女友曾嘗試工作，但她向男友呻「一開頭返工無幾耐就話啲同事唔鍾意佢，針對佢，話佢姣又唔做嘢」，然後索性辭職，每月問他拿數萬元作生活費。港男直言，曾認真與女友討論工作問題，但演變成吵架，甚至想分手，女友表示「最青春幾年比晒我，同我一齊捱m記，而家就打完齋唔要和尚」。

而港男留下的理由，是女友生得靚女，可以帶出去見人，「講真唔係帶佢出去見得人，真係一早飛咗」。雖然已經「包餐」女友，但對方仍然給他說話聽，「日日就係同班ig kol姊妹出去打卡食嘢周圍玩，仲成日同我講邊個邊個朋友個男朋友，月月畀幾多錢女朋友使。」他不滿女友「好似真係老奉咁攤大手板問我拎錢」，港男想分手，但每次都被女友情緒勒索，「又話要喺我屋企跳樓又剩，我真係唔知可以點做。」港男發帖向網友求救。

網友留言，點擊下圖：

 

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責任編輯：王明芳

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