【大學研究】研資局撥2.7億資助8項研究　涉鼻咽癌、人工智能芯片、智能醫療等主題

▲ 研資局向8個大學研究項目撥款2.7億。（陳永康攝）

研究資助局今（12日）公布，2022/23年度共有8項大學研究獲主題研究計劃撥款，共涉3.6億，其中2.7億由研資局提供。各研究項目主題包括多耐藥性細菌、鼻咽癌、碳中和、大灣區物流、人工智能芯片等。另外，研資局由23/24年度新增兩個研究主題，分別為「量子技術」、「集成電路」。

研資局今年度共收到52份初步建議書，最終決定撥款予共8個研究項目，其中7個為期5年，一個為期1年；總撥款額達3.6億，其中2.7億由研資局提供，3,600萬由有關大學以配對方式提供。

獲最多撥款的一個研究為「智能醫療及擴展現實研究所」共獲逾5,000萬，由中大、港大、科大及理大的學者共同研究，將研發針對肝癌及腎癌、涉人工智能（AI）和擴展現實（XR）的精準醫療技術，目標是透過XR投射圖像數據等，協助醫生更準確地施行手術；技術亦可用作訓練醫科生。

由城大、中大、港大及科大共同研究的「阻變式存儲器上的邊緣人工智能芯片」則獲逾3,200萬撥款，團隊目標研究低功耗、高速的人工智能芯片，可應用至邊緣設備，即手機、智能手錶等。其他5年期的研究，包括提升大灣區物流服務的物流樞紐互動智聯網研究；針對高毒性和多耐藥肺炎克雷伯菌的研究；提高肝癌的臨床診斷和治療策略的研究；催化H2O和CO2為綠色資源載體；及研究微細懸浮粒子(PM2.5)以改善空氣質素管理。

研資會今年亦新推出為期1年的「探索研究項目」撥款，予具突破性及高度原創性，但不確定是否能獲結果的研究。今年獲此撥款的研究為由港大進行的鼻咽癌腫瘤微環境特徵研究項目，目標是識別癌細胞如何抑制免疫作用、開發精準治等。

▲ 研資局主席黃玉山。（陳永康攝）

研資局主席黃玉山形容，獲撥款的研究質素高，與市民的日常生活及香港經濟發展等息息相關，相信將為香港帶來社會及經濟方面的正面影響。他又說，為提升香港的競爭力，並更好融入國家發展大局，研資局將於2023/24年度的主題研究計劃中加入「量子技術」及「集成電路」兩個題目，新一輪計劃將於本月較後時間開始接受申請。

研資局主題研究計劃目前設4個主題，分別為促進健康、建設可持續發展的環境、加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位、促進對香港起重要作用的新興研究及創新項目。4個主題下共有19個題目。

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記者：黃悅晴