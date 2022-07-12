【J2節目】轉行全職掟鏢贏世界冠軍　梁雨恩無悔當歌手：睇你用邊把尺去度

昨晚（11日）播出的J2節《喂喂喂 你話你係邊個邊個》主角為前歌手梁雨恩（Cathy），在2007年她以歌手身份登場，做官恩娜師妹，出道便贏得叱咤樂壇女新力軍銅獎。

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現在她已經是職業飛鏢運動員，節目中Cathy以戀愛形容掟鏢，她笑說︰「同掟鏢可以話係一見鍾情嘅戀愛，第一次就玩足6到8個鐘，第二日就算手痛都要玩，之後進入穩定戀愛期，拎起套鏢就廢寢忘餐。」

讀書時期文青一名，參加的只是朗誦、寫作比賽，甚少接觸運動，掟鏢是她全心投入的第一項運動。Cathy提到掟鏢初期，身邊朋友都將它等同「bar game」、「好似唔係咁正經」，屋企人見她放一部鏢機在屋企，都問「唔係應該放party room咩」。

Cathy說到一件親身經歷︰「有次搵娛樂版記者幫手，想搵體育版做訪問，答案係『足球、籃球佢哋先做，飛鏢體育版唔登』，香港呢方面認知比較落後，可能要喺奧運攞咗金牌先至重視。」

▲ Cathy的出賽戰衣設計，加入舞台碎片閃亮感覺。

Cathy做歌手出過兩隻碟，樂壇發展平平，2015年同唱片公司有合約糾紛，同年羸得全港比賽女子飛鏢冠軍，之後代表香港參加世界盃飛鏢比賽，更贏埋世界冠軍，把心一橫轉工，做全職飛鏢手。

她說：「一度門閂咗，嗰天都留番一線窗畀你。」她稱當歌手，在生活同職業自己都不可以掌握︰「好似工作方向、上台著乜嘢衫都冇得話事。至少掟鏢我可以掌握到支鏢飛嘅方向同策略。」

有件事令Cathy無悔做過歌手，她說︰「歌手成績理唔理想，睇你用邊把尺去度啦。用獎項角度去睇，真係好似冇乜獎，不過喺歌手階段，我都achieve（成就）到啲嘢，覺得好有價值。」

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話說Cathy有日收到封電郵，有位男仕話因為她的歌，而打消自殺念頭。電郵內容話該名男子原來打算揸車踩油撞石壆，了結生命，剛巧電台播緊Cathy的歌，男人心諗聽埋先死，當他聽完之後，人平靜下來，亦打消尋死，

她說︰「另一把尺去度，我唱歌都做到一啲成就。」早幾個月Cathy在車展見到這位男仕在揀車，還介紹Cathy認識他身邊的女伴，她笑說︰「嗰刻好感觸，如果用呢把尺度，可能唱歌成功過掟鏢。」

另外奶仔主持的《貧窮限制想像》，今晚 （12日）找來導演王晶囡囡王子涵做嘉賓，一齊拜訪導演劉偉強的豪華工作室。

▲ 劉導演的工作室應有盡有，他一身家居打扮已足以說明。

劉偉強的辦公室佔地數千呎，不止可以望到維港煙花景，有媲美餐廳的廚房，更有私人影院，音響同畫質靚過不少戲院設備，劉導演話︰「冇人好似我咁傻，花好多錢整咁好音響同銀幕。好似賽車咁，車手都會花好多錢整好佢架賽車。」

工作室還有一樣秘密，就是擺滿不同年代的電視遊戲機，可以話講得出都有，由PC Engine、任天堂、XBox、PlayStation到街機版街霸等應有盡有，導演話好多時拍戲的靈感同電影創作的畫面，都係來自遊戲機同漫畫。