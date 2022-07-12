【夏日賞賞你】旅發局餐飲、主題樂園限量獎賞　首批逾5萬份周四先到先得

▲ 旅发局推20萬份「夏日賞賞你」限量獎賞。（旅发局網站截圖）

旅發局表示慶祝香港特區成立25周年，推出20萬份集零售、餐飲、主題樂園及景點優惠的「夏日賞賞你」限量獎賞。首批逾55 ,000份將於周四（14日）中午12時起，以先到先得的形式領取。市民即時可於Discover Hong Kong網站登記帳戶，預覽首批限量獎賞商戶及優惠名單。

「夏日賞賞你」首批獎賞以香港品牌及地道美食為重點主題，含約50個獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶及景點，多個折扣低至25折。餘下三批限量獎賞將於7月28日、8月11日、25日（星期四）中午12時推出。電子平台同時集合逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供領取，不設領取上限。

注意事項：

每個號碼只可登記一個帳戶。

當市民於商戶兌換限量獎賞後，可再次領取其他限量獎賞。

每人只限領取每款限量獎賞一次。

每個「我的錢包」同時最多儲存3份限量獎賞。

限量獎賞加入到「我的錢包」後，不可以刪除及更改

限量獎賞自加至電子平台「我的錢包」起計，需於30日內使用。

所有獎賞一概不得轉讓及轉售。

兌獎方法：

實體店：在手機登入帳戶並進入「我的錢包」，選取獎賞，在付款時向店員索取兌換優惠二維碼，進行掃描。

部分景點網站：於「我的錢包」選取獎賞，按「使用優惠券」查看優惠碼；再前往商戶網站，付款時輸入優惠碼。

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實習記者：王小小