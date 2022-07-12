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【串謀詐騙】涉「傀儡保險代理」詐騙佣金22萬元　廉署起訴3人

社會 14:22 2022/07/12

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廉署起訴三人涉「傀儡保險代理」詐騙佣金22萬元。（資料圖片）

廉政公署今日（12日）落案起訴三人，涉嫌藉訛稱當中兩名保險代理經手處理數份保單，串謀詐騙一間保險公司佣金共約22萬元。黃秋蓥被控三項串謀詐騙罪名，違反普通法。何幸清及楊純甄則同被控一項相類罪名。三人已獲廉署准予保釋，以待星期四（14日）分別在九龍城裁判法院及東區裁判法院答辯。

三名被告分兩宗案件被落案起訴，他們為黃秋蓥，25歲，及何幸清，28歲，同為富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)前保險代理；及楊純甄，53歲，秘書。

案件發生於2018年12月至2019年6月期間。當時黃秋蓥及何幸清是富衛的保險代理，楊純甄是一名富衛分行經理自行聘請的秘書，而她並非富衛僱員。富衛保險代理若成功銷售保險產品，相關的經手代理和上線經理會分別獲發佣金及上線佣金。

黃秋蓥涉嫌與他人串謀詐騙富衛，即不誠實地偽稱兩份保單申請確實由黃秋蓥處理，而另外兩份報稱黃秋蓥為經手代理人的保單申請，確實由相關保單持有人作出，從而導致富衛批准該四份申請，並發放按公司政策計算的佣金。楊純甄及何幸清則涉嫌與上述分行經理串謀詐騙富衛，即不誠實地偽稱兩份保單確實由何幸清處理，從而導致富衛批准該兩份申請，並發放按公司政策計算的佣金。

廉署調查發現，富衛批准上述六份申請，並向黃秋蓥及何幸清分別發放佣金約15萬元及約2.5萬元。但二人被指其實並非該六份保單的經手代理人。他們的上線經理就有關保單獲發佣金共約4.5萬元。

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責任編輯：余思嵐

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