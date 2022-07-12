【大學收生】離職教學人員4成屬移民　恒生大學1年級生申請逆市升16%至3,000人

▲ 香港恒生大學校長何順文今日（12日）向傳媒分享最新收生情況。（陳靜儀攝）

文憑試（DSE）放榜在即，自資院校香港恒生大學今日（12日）公布目前有近3,000人申請1年級入學，在整體學生人口減少之下，按年升16%。恒大校長何順文預計，連同高年級入學申請，相信可達到去年約1,800人收生目標，又透露本學年離職教師當中4成屬移民，學生流失率剛與往年相若，稱「睇唔到信心危機」。

何順文表示，全校已收到近6,000人報名，形容跟去年「打平」，當中近3,000人1年級入學，按年上升16%，餘下近3,000人為高年級入學申請，低過去年，他形容過往高年級入學人數比例較高，形容數字回落是與1年級生回復1:1的正常水平。

校方亦接獲近1,200名外地生申請，涉及內地生及外國學生，何順文指數字已較兩年前回升，惟恒大堅持提供住宿予外地生，受宿位限制，故外地生收生見標仍維持去年150人。

被問到移民潮影響，何順文稱，過去半年學生流失率仍然偏低，與以往無分別，形容「唔係值得擔心嘅現象」；教學人員方面，本學年有低於10%、涉23名教學人員離職，校方分析原因，有9人移民，佔4成，餘下涉及正常退休（17%）、轉校（13%）及個人家庭原因（3成），形容離職教師總數低：

9個移民都唔係高，太早話係需要擔心嘅嘢。

何順文指，恒大過往每年會推出2至3個新本科課程，但下學年不會增新本科課程，他解釋去年兩個新課程涉心理學，以及哲學、政治與經濟課程，推出時間短，新學年只推5個修課式碩士課程，涉及數據科學及人工智能、英語教學及評核，以及戲劇研究等。

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記者：馮琪雅