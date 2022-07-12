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【探索太空】46億光年外星系團影像曝光　NASA公布韋布太空望遠鏡拍下首張照片

社會 14:27 2022/07/12

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詹姆斯．韋布太空望遠鏡首張照片。（NASA圖片）

斥資96.6億美元的詹姆斯．韋布太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)去年12月升空，美國太空總署（NASA）於今日（12日）公布由韋布太空望遠鏡拍下的首張照片，為目前為止拍下宇宙最深、最清晰的圖像，涉及距離地球46億光年的星系團SMACS 0723。NASA將陸續公布其他影像。

NASA表示，詹姆斯韋布太空望遠鏡能以紅外線攝影機拍攝到宇宙深處，是至今拍到宇宙最深、最清晰的紅外線圖像；但照片覆蓋的宇宙範圍，就如一個人伸直手，舉起的一粒沙般大小。該照片花費約12.5小時才拍下，顯示許多遙遠星系中從未見過的細緻、微弱的結構，包括星系中星團和星雲的彌漫輻射。NASA相信，研究人很快能了解更多關於該星系的質量、年齡、歷史和成分。

NASA將於本港時間7月12日、晚上10時30分發布更多照片。

詹姆斯．韋布太空望遠鏡首張照片。（NASA圖片）

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記者：黃悅晴

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