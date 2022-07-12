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【國安教育】恒生大學9月推國安教育選修課　校長何順文：將來考慮轉為畢業要求

社會 14:33 2022/07/12

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香港恒生大學校長何順文說，9月將推出國安教育課程供全校學生選修。（陳靜儀攝）

多間大專院校陸續引入國家安全教育課程，恒生大學繼年初在新聞及會計系課程引入國安內容，涉及國安法的選修課程將於9月新學年推出，並會在1、2年後考慮轉為畢業要求。

恒大校長何順文今日（12日）向傳媒分享最新大學發展，提及恒大將於2022/23學年推出全新設計的憲法、基本法及國安法課程，供全校學生選修。他稱政府有向校方了解推行國安教育計劃，但無收到政府特定要求，強調校方是自主決定。

恒大未如部分大學將國安教育內容轉為必修科，何順文稱，轉必修科需要較多教師，會視乎反應，「開多1、2年再睇係咪當畢業要求」，由於校內未有相關範疇專家，課程初期先由校外法律界人士授課，逐漸發展成由校內教師自行授課。

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記者：馮琪雅

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