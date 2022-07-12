【巴士專營權】龍運指聯同九巴推新票價優惠　九巴月票擴至龍運53條路線

▲ 「A車」收費二七折。（資料圖片）

行政長官李家超會同行政會議今日（12日）決定批出三個新巴士專營權，包括龍運、城巴及新巴，同時宣布合併城巴及新巴的專營權，由2023年5月起生效。詳情即看【下一頁】

龍運今日指，在新一個十年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路線，九巴月票持有人可免費乘搭路線有S1、S64、S64C、S64P、S64X、S65、R8、R33、R42、E31、E32、E41及E42、E42C、E42P、E43。

另外，月票持有人亦可以二七折價錢，乘搭13條「A車」機場及港珠澳口岸線，包括A31、A32、A33、A33X、A34等；以及九條深宵機場及港珠澳口岸線，包括NA31、NA32、NA33等。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路線，乘客按上述安排乘搭龍運路線，將計算入每日任搭10程之次數內。

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責任編輯：余思嵐