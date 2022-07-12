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【冒牌貸物】海關打擊冒牌貨物行動拘2人　檢2800件假貨市值410萬

社會 15:02 2022/07/12

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海關打擊冒牌貨物行動拘2人，檢2800件假貨市值410萬。（政府新聞處）

香港海關於7月5日至8日在文錦渡管制站、元朗和葵涌檢獲共約2,800件懷疑冒牌貨物，估計市值共約410萬元，並拘捕2人。

海關人員於7月5日和6日透過風險評估，在文錦渡管制站先後截查兩輛入境貨車，在貨車內檢獲共約1,200件懷疑冒牌貨物，包括鞋履、手袋和衣服，並拘捕2名分別39歲和46歲的男司機。

跟進調查後，海關人員7月7日和8日採取執法行動，突擊搜查3間位於元朗和葵涌的物流公司，再檢獲約1,600件懷疑冒牌貨物，包括手表、手機配件、手袋和鞋履，初步調查顯示該批貨物將轉口至海外國家。

案件仍在調查中，被捕的兩名男司機現正保釋候查。海關表示，會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠

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