【升學就業】教育及職業博覽7.21開鑼　提供逾2,700個就業機會

▲ 貿發局助理總裁古靜敏（中）表示，今屆博覽有超過780家來自18個國家及地區的機構；預計所有參展商將帶來超過2,700 個就業機會。（林宇翔攝）

由香港貿易發展局主辦的第 31屆教育及職業博覽，將於7月21至24日在香港會議展覽中心舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，一連4天的博覽舉辦超過90場活動，今屆有超過780家機構參展，較去年減少約20家，惟今屆增加4個國家參與；部分參展機構設有即場面試，提供逾2,700個就業機會，公眾人士可免費參觀。

貿發局助理總裁古靜敏表示，今屆博覽匯聚超過780家來自18個國家及地區的機構，包括教育機構、專業學會及公私營機構等，為學生及求職者提供一站式升學、進修和就業最新資訊。今年新參與的國家及地區包括日本、芬蘭、愛爾蘭和瑞士，為市民提供更多元化的升學選擇。

博覽設有四大主題職業日，每天介紹相關行業的就業趨勢。活動首日職業訓練局舉辦的主題日將介紹如何透過發掘不同新技能，以開關更多升學或進修渠道。翌日由機電工程署及香港機電業推廣工作小組合辦的「機電工程日」 則邀請業内人士分享鐵路工程、汽車及機電行業的未來發展。

全新的「建專業 見未來」(23/7)獲香港青年協會支持，將透過一系列講座，介紹樂齡科技趨勢和數碼營銷策略等熱門主題；「建造全接『築』」設在博覽最後一天，並獲香港建造學院支持，由行内建造業專家親自教路，為有興趣投身業界人士分析發展前景，讓他們及早做好準備。

「招聘廣場」現場將有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，當中包括國泰航空、QB House、太興飲食集團及亞洲空運中心等，預計所有參展商將帶來超過2,700 個就業機會。求職人士可帶備履歷入場，申請適合自己的職位。

「青年廣場」設立暑期工作和實習計劃專區，其中香港首間青年生涯規劃服務中心聖雅各福群會Career Sparkle 生涯規劃服務將首次參展，透過多項工作體驗活動，讓青少年探索個人志趣和能力。

參展機構香港菁英會邀得前海國際聯絡服務有限公司就著一系列惠港措施，涵蓋住房、創業、平台、金融、科創、落戶、服務、民生九個方面，在現場舉行專門講座講解。為有意進軍大灣區創業或就業的人士提供資訊。

貿發局提醒，指定餐飲區外，場内不可飲食或提供試食。會場將設置體溫檢測站量度進場人士體溫、場内不同地點亦會提供酒精搓手液及消毒用品，會場將定時消毒及清潔。

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記者：陳麗娜